Nghi án chồng giết vợ rồi thả xác xuống hồ

Người chồng mất tích bí ẩn khi phát hiện xác của người vợ nổi trên hồ. Đến khi đám tang xong xuôi, anh ta mới trở về với thái độ vô cảm.

Công an Vĩnh Phúc đang điều tra làm rõ cái chết của chị Bùi Thị Hương (sinh năm 1984, ngụ nhà 5T3, khu trung cư Xuân Mai, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên). Trước đó, khoảng 12h ngày 11/12/2013, người dân địa phương phát hiện một xác chết nổi lập lờ dưới chân cầu nối nhà hàng Vườn Ổi sang khách sạn Hoàng Quy (phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Nạn nhân là một người phụ nữ tóc vàng, mặc quần áo thể thao, chết trong tư thế chân tay co quắp. Mực nước nơi phát hiện xác chết sâu khoảng 80 cm.

Nhận được tin báo của người dân về xác chết, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Cơ quan pháp y khẳng định không có dấu hiệu nạn nhân chết do ngạt nước mà đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Vinh Quang, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an TP.Vĩnh Yên khẳng định: “Nguyên nhân cái chết có nhiều điểm nghi vấn”.

Trong tâm trạng rối bời khi con gái vừa mất, người cha tên Bùi Văn Vĩnh nhớ lại, khoảng 18h30 ngày 10/12, sau khi đi làm về, Hương đến nhà ông bà ngoại đón con. “Khi đó chúng tôi thấy mặt con hiện lên những dấu hiệu bất thường đầy mệt mỏi, vội vàng và bực bội điều gì đó”, người bố nói.

Sau đó, Hương nhận cuộc điện thoại, nghe xong vội vã ra đi. “Tôi tưởng nó đi về nhà rồi ngủ nên không hỏi han gì thêm”, ông bố nói. Đến trưa hôm sau, không thấy Hương đi làm, nghỉ mà không bàn giao công việc cho nhân viên khác, đại diện cơ quan cử người đến nhà ông Vĩnh hỏi thăm. Lập tức, ông bố dẫn khách sang khu chung cư Xuân Mai, nơi ở của Hương. Đến nơi, gọi điện thoại vào máy con gái vẫn thấy chuông kêu trong nhà, nhưng không ai bắt máy.

Địa điểm nơi phát hiện ra thi thể người bị chết bí ẩn.

Sợ có chuyện bất trắc bên trong, mọi người phá cửa xông vào nhưng không có ai. “Hương là đứa ngoan ngoãn, tự lập từ bé, luôn chuyên tâm công việc. Sự mất tích bất thường này khiến gia đình lo lắng. Mọi người nóng ruột, sục sạo đi tìm thâu đêm suốt sáng khu vực xung quanh nhà mà không có kết quả”, người bố kể lại.

Hai ngày sau, khi nhận được tin báo có người chết đuối ở hồ gần nhà, linh tính có chuyện chẳng lành, mẹ nạn nhân bủn rủn chân tay, đến nơi nhận ra con gái thì ngất lịm.

Gia đình xác nhận, trước cái chết xảy ra, vợ chồng nạn nhân không thuận hòa, thường xuyên cãi vã chuyện tiền nong. Một hàng xóm cho biết: “Chồng chị Hương đang nợ nần một số tiền lớn. Cách đây hơn một tháng, Hương có thai đứa thứ hai nhưng không giữ được cháu bé. Trông chị ấy dạo này bơ phờ, mệt mỏi mà chồng thì bỏ nhà đi không hỏi han gì vợ con”.

Trước khi chết, chị Hương làm trưởng phòng kế toán của một ngân hàng chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc. Chồng chị là Nguyễn Xuân Kiên (sinh năm 1981), công tác ở trạm khuyến nông TP Vĩnh Yên. “Anh Kiên thường xuyên rượu chè, nhiều lần cầm cố xe máy, vay tiền nhiều người, nợ nần chồng chất”, một hàng xóm nói.

Năm 2008, biết con gái yêu một người đàn ông có tiếng tăm chơi bời, vợ chồng ông Vĩnh đã ngăn cản. Tuy vậy, đôi trai trẻ vẫn dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Giận con gái nhưng ông Vĩnh vẫn phải nuốt cơn giận mà tổ chức hôn lễ cho con bởi lý do “bác sĩ bảo cưới”.

“Nhà thằng rể cách nhà tôi không xa nên việc nó chơi bời, nợ nần thế nào gia đình tôi đều biết. Trước khi cưới, nó đến nhà quỳ trước mặt tôi xin trả nợ hộ rồi mới yên tâm làm đám cưới, vì sợ “xã hội đen” đến gây sự. Nghĩ con gái mình đã “trót dại” nên tôi đành đưa 35 triệu cho nó trả nợ”, ông bố nhớ lại.

Theo ông này, người con rể rất khéo ăn nói, biết lấy lòng người khác nên khiến ông lúc đó mủi lòng. Tưởng rằng được bố vợ trả nợ xong, con rể sẽ tu chí làm ăn. Ai ngờ lấy nhau không lâu, anh ta tiếp tục lao vào cờ bạc, dẫn đến nợ nần. Chủ nợ thuê cả giang hồ đến cơ quan vợ đòi nợ chồng. Ông Vĩnh nhiều lần đứng ra trả nợ thay cho con rể.

Chị Hương chết bất thường, hai ngày sau mất tích xác mới nổi lên mặt.

Ông bố cho biết thêm, một đêm giữa năm 2009, Hương gọi điện cho bố mẹ khóc nức nở: “Bố ơi cứu con...”. Hai ông bà vội vàng chạy qua nhà con xem chuyện gì. Trước mặt bố mẹ vợ, con rể vẫn mắng chửi, vứt quần áo vợ ra ngoài đường. Tức giận, ông Vĩnh mua ngay cho con gái một căn hộ chung cư gần nhà mình để tiện thăm hỏi, can ngăn kịp thời những lúc vợ chồng con xô xát.

Khi Hương mất tích bất thường, gia đình ông Vĩnh sang nhà thông gia tìm con rể. Điều lạ là anh này không có nhà, bặt vô âm tín không thể liên lạc được. Trong khi đó, nhiều hàng xóm xác nhận, trong đêm vợ mất tích vẫn thấy người chồng lảng vảng ở gần đó với hành vi lấm lét.

Nơi làm việc của người chồng xác nhận, anh nghỉ việc 3 ngày không lý do. Đến chiều ngày 12/12, khi lễ mai táng cho vợ được tổ chức xong xuôi thì buổi tối người chồng mới xuất hiện. Anh ta giải thích có việc bận ở dưới Hà Nội, điện thoại hết pin nên không gọi về nhà được. Ngay sáng hôm sau, cơ quan công an đã triệu tập người chồng lên làm việc, lấy lời khai, yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú.

Trước cái chết bất thường của con gái, cha mẹ nạn nhân cho rằng không phải do tự vẫn. “Con gái tôi không có mâu thuẫn với ai ngoài chồng. Công việc nó ổn định, thu nhập khá, được chúng tôi hết mực yêu thương nên không lý do gì con tôi tự tìm đến cái chết. Gia đình mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để con tôi được chút thanh thản dưới suối vàng”, ông bố nói.

