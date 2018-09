Nghi án cha giết hai con rồi tự vẫn

Nghe tiếng vỏ chai vỡ, ông nội chạy vào phòng thì phát hiện con trai đầu bê bết máu còn hai đứa cháu đã tử vong.

Chiều 19/11, nghi phạm Đinh Văn Phạt (26 tuổi, trú tại xóm 21, xã Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định) vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện, sau khi tự tử bất thành. Phạt bị cho là nghi phạm giết chết 2 đứa con nhỏ là Đinh Thị Hương (4 tuổi) và Đinh Văn Sơn (2 tuổi) rồi dùng vỏ chai đập vào đầu tự sát.

Trước đó, 8h sáng, bố của Phạt là ông Đinh Văn Thuận nghe thấy tiếng vỏ chai vỡ, rồi tiếng người ngã trong nhà nên chạy vào xem. Tại phòng ngủ, ông Thuận phát hiện hai con của Phạt là Đinh Thị Hương (4 tuổi) và Đinh Văn Sơn (2 tuổi) nằm sõng xoài trên giường, đều ở trạng thái bất tỉnh. Trên đầu Phạt máu me bê bết, dưới đất vẫn còn mảnh vỏ chai vỡ.

Ông Thuận vội cầm máu cho con trai rồi gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Sau đó mọi người đến kiểm tra hai cháu nhỏ mới phát hiện cả hai đều đã chết.

Hiện trường vụ án

Một số người hàng xóm có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết, trên thân thể 2 cháu nhỏ không có thương tích do hung khí gây ra, cổ không bị bóp. Nhiều khả năng hai cháu bị Đinh Văn Phạt bịt mũi dẫn đến bị chết ngạt.

Đến 9h, lực lượng công an đã có mặt để điều tra vụ việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ án chưa được tiết lộ. Nhưng theo những người hàng xóm của hung thủ thì có thể do hai vợ chồng Phạt cãi vã nhau. Chiều hôm trước vợ Phạt đã mượn xe của anh chồng và xuống nhà một người họ hàng ở xã Giao An giáp xã Giao Thiện ngủ, không về nhà.

Hai vợ chồng Phạt mới về quê ở được 3 tháng. Vợ Phạt quê ở Bắc Kạn, là người dân tộc thiểu số, từ khi về quê ít giao tiếp nên hầu hết hàng xóm cũng không biết tên. Dù có với nhau 2 mặt con nhưng vợ chồng Phạt vẫn chưa tổ chức cưới hỏi. Khi về quê không có giấy đăng ký kết hôn nộp cho xã. Mới đây, gia đình Phạt mới đưa vợ Phạt đi học kinh để làm phép cưới tại nhà thờ.

Đến hơn khoảng hơn 12h, vợ Phạt nghe tin dữ mới đạp xe về nhà. Người phụ nữ trẻ khóc lên khóc xuống từ đầu ngõ rồi quỵ xuống trước xác hai đứa con tội nghiệp.

