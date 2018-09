Nghệ sĩ Kim Tử Long: 'Tôi bị oan'

Khẳng định chỉ góp 1 triệu đồng đánh 'ké' với người hâm mộ 3 ván bạc, Kim Tử Long cho rằng bị oan khi bị đề nghị truy tố đến 7 năm tù.

Chiều 2/10, Kim Tử Long (tên thật Hoàng Kim Long) đến VKSND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) khiếu nại kết luận điều tra của Công an huyện Trà Ôn vì nghệ sĩ 47 tuổi này bị đề nghị truy tố tội Đánh bạc với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Theo nghệ sĩ Kim Tử Long, hơn 3 tháng trước anh xuống Vĩnh Long phục vụ văn nghệ tại đám cưới. Có nhiều người hâm mộ nài nỉ, muốn nghệ sĩ góp tiền đặt tài xỉu lấy hên nên anh đã "góp vui" 3 ván. Trong đó 1 ván 200.000 đồng, 1 ván 300.000 đồng nhưng đều thua. Đến ván thứ 3 anh đưa một người ké bạc tờ 500.000 đồng và thắng nên nghỉ chơi vì gỡ được vốn.

“Tôi chiều người hâm mộ chứ không có ý định sát phạt ăn tiền. Tôi khẳng định lúc công an ập đến trên chiếu bạc không có đồng nào vì mọi người tìm cách bỏ chạy tán loạn. Sau đó công an nhặt tiền vương vãi khắp nơi rồi cộng dồn số tiền của các nghi can khai thêm nên mới có con số trên 69 triệu. Theo Bộ Luật hình sự, tôi chơi 1 triệu đồng thì chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự", nghệ sĩ Kim Tử Long lập luận và cho rằng “Công an Trà Ôn xử lý thiếu công bằng, oan cho tôi”.

Liên quan vụ án còn có 7 bị can bị đề nghị truy tố cùng tội với nghệ sĩ Kim Tử Long là Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Quốc Triệu và Nguyễn Văn Hòa Bình.

Ngoài ra, có 2 người đang bỏ trốn là Nguyễn Xuân Lợi và Nguyễn Văn Tấn. 6 người khác được cho là chỉ đánh bạc từ 50.000 đến 663.000 đồng nên bị xử lý hành chính theo khoản 4 Điều 8 Bộ Luật hình sự vì “hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể".

Nghệ sĩ Kim Tử Long.

Theo điều tra, đêm 25/6 nhà anh Nguyễn Văn Chính ở ấp Tích Phú, xã Tích Thiện (Trà Ôn, Vĩnh Long) có đám cưới. Chú rể 38 tuổi này mời nhiều khách đến dự tiệc nhóm họ và mời nghệ sĩ Kim Tử Long phục vụ văn nghệ. Dùng tiệc đến 22h30, Việt cùng nhiều người xuống sà lan Minh Thiện đậu trước nhà anh Chính để lắc xí ngầu, chơi tài xỉu ăn tiền. Trong đó Việt được cho là nhà cái, đưa Nguyễn Xuân Lợi 6 triệu đồng làm “vĩ”, tức cầm tiền chung chi. Lúc đầu chơi trong cabin, sau đó có nhiều người tham gia nên kéo nhau ra trước mũi sà lan.

Khoảng 2h30 sáng 26/6, công an bất ngờ xuất hiện, bắt giữ 27 người (3 nữ) vây quanh sới bạc, trong đó có Kim Tử Long. Theo nhà chức trách, trên chiếu bạc có hơn 69 triệu đồng. Qua khám xét, cảnh sát tạm giữ thêm hơn 370 triệu đồng, 1.300 USD, 28 điện thoại di động và 4 xe môtô.

Trong đó, số ngoại tệ được cho là của Kim Tử Long và nghệ sĩ này bỏ trong túi quần hơn 78 triệu đồng, trong túi xách 257 triệu đồng, 1 máy tính bảng, 1 máy phát nhạc, 1 bộ đàm nhắc tuồng và 2 điện thoại di động.

Quá trình điều tra Công an Trà Ôn xác định có 15 người đánh bạc cùng với Việt nhưng chỉ 8 người đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc. Trong đó, Việt dùng 6 triệu đồng để làm cái, Nguyễn Minh Thành đánh bạc trên 38 triệu đồng, Nguyễn Văn Tài 11,5 triệu, Nguyễn Thành Công (tức Lâm, gần 1,5 triệu), Nguyễn Thanh Tuấn 1,2 triệu, Nguyễn Xuân Quốc Triệu 5 triệu, Nguyễn Văn Hòa Bình và Hoàng Kim Long mỗi người đánh bạc 1 triệu đồng.

Với chứng cứ trên, cơ quan điều tra đề nghị VKSND huyện Trà Ôn truy tố nghệ sĩ Kim Tử Long cùng 7 người liên quan theo điểm b, khoản 2 Điều 248 Bộ Luật hình sự quy định tội Đánh bạc có mức hình phạt từ 2-7 năm tù vì “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên”.

Hiện cơ quan điều tra đã trả lại cho Kim Tử Long tất cả ngoại tệ, 257 triệu đồng và các loại thiết bị điện tử trong túi xách. Trên 78 triệu đồng trong túi quần nghệ sĩ này Công an Trà Ôn đề nghị VKS cùng cấp xem xét xử lý.

"Số tiền này là cát-xê tôi nhận cùng với nghệ sĩ Thoại Mỹ vào đêm văn nghệ ngày hôm trước nhưng cơ quan điều tra không hỏi Thoại Mỹ để làm rõ", nghệ sĩ KIm Tử Long cho biết thêm.

Lin Ca