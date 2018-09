Ngày kinh hoàng của cô gái bị nhà chồng làm nhục

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, chị Trang bị người trong gia đình chồng cầm hung khí đập phá đồ đạc, đánh đập gây thương tích nặng 'vùng kín'.

Ông Lê Đình Huyền (cán bộ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai ban đầu, xác định số tài sản bị đập phá tại nhà chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1990, ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), còn số tiền 30 triệu thiệt hại đang trong giai đoạn xác minh. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ theo đúng trình tự pháp luật.

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Trang và anh Nguyễn Trí Công (sinh năm 1983, chồng chị), vào khoảng 17h, ngày 3/9, hai vợ chồng mới đi làm về đến nhà thì thấy một nhóm 8 người gia đình anh Công cầm trên tay gậy gộc, cuốc, xà beng, mặt đằng đằng sát khí kéo vào nhà hô đánh. Nhóm người trên xông vào trong nhà nhằm hai vợ chồng và con cái để đánh tới tấp.

Bị đánh đau, chị Trang cố lết vào buồng trốn thì tốp người vẫn đuổi theo, bọn họ dùng gậy đánh vào đầu khiến chị choáng váng, nằm gục xuống nền nhà. Ngoài ra khi ập vào nhà, nhóm này còn dùng gậy gộc, cuốc, xà beng đập phá tivi, tủ kính, bàn ghế và các vật dụng khác trong gia đình.

Không dừng lại ở đó, nhóm người trên còn lôi chị Trang ra đường, người giật tóc, người tát túi bụi, người đấm vào mặt. Một lúc thì người dì ruột của anh Công hô lên: “Lột quần áo nó ra vặt lông cho tao”. Sau câu nói đó, cả đám người lao đến lột sạch quần áo trên người rồi tấn công vùng nhạy cảm của người phụ nữ này một cách khả ố. Hai đứa con của vợ chồng chị vừa khóc, vừa chạy đến ôm thì bị nhóm người lẳng ra vệ đường không thương tiếc.

Các vết thương trên cơ thể nạn nhân.

Về phía anh Công, sau khi bị đánh vào vùng đầu, mặt, anh cũng bị khống chế, lôi ra đường nhựa trước nhà. Khi anh không thể chống trả được nữa thì đám người vẫn tiếp tục bị đấm vào vùng mặt, đầu. Chỉ khi có tiếng can ngăn từ những người em gái trong gia đình thì đám người kia mới dừng tay.

Họ bắt anh quỳ sụp xuống đường và lạy lục van xin. Sự việc trên diễn ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người dân xung quanh nhưng không ai dám can ngăn bởi đám người trên đe nẹt và dọa đánh. Chỉ khi đã đánh đập thỏa thuê, họ mới dừng tay.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chịu trận, chị Trang cố bò lết vào nhà để mặc quần áo. Lúc này, chị mới phát hiện ra chiếc tủ trong buồng bị phá vỡ, số tiền 30 triệu đồng vừa bán đất đã “không cánh mà bay”. Trong tình cảnh trớ trêu, chị Trang đã điện cho mẹ đẻ mình nhờ vào nhà trông hai đứa con nhỏ để hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi viện, chị Trang nhận được điện thoại từ mẹ mình cho biết đám người kia lại kéo đến nhà đập phá đồ đạc tiếp. Lo lắng cho sự an nguy của những người ở nhà nên hai vợ chồng đành quay xe về nhà. Vừa lúc đó, Công an huyện Krông Nô đến giải cứu, lập biên bản hiện trường.

Sáng hôm sau, khi hai vợ chồng đang trên đường tới bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của người thân báo đám người trên vẫn chưa buông tha gia đình chị mà tiếp tục kéo đến chửi bới, ném đá vào nhà. Do đường về nhà quá xa nên cả hai vợ chồng đã đến công an huyện cầu cứu.

Được sự động viên của các cán bộ công an nên hai vợ chồng mới yên tâm đi viện điều trị. Khi nhập viện các bác sĩ cho biết, cả hai vợ chồng bị đa chấn thương vùng đầu và khắp cơ thể do vật cứng tác động. Riêng chị Trang bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín.

Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cả hai vợ chồng được xuất viện, về nhà. Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, những ngày sau hai vợ chồng chị tiếp tục bị nhóm trên đến nhà quấy nhiễu, nói xấu và đe dọa. Do vậy, hai vợ chồng đã nộp đơn lên Công an huyện Krông Nô và các cơ quan tố tụng khác xem xét, giải quyết. Đến ngày 3/10, chị Trang được Công an huyện Krông Nô cho đi giám định thương tật.

Ông Lê Đình Huyền (cán bộ Công an huyện Krông Nô) cho biết: “Ngày 3/9, Công an huyện Krông Nô có nhận được tin báo sự việc xảy ra ở gia đình nhà chị Trang, anh Công. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, làm rõ sự việc”.

Anh Công tâm sự: “Đây là lần thứ 6, hai vợ chồng tôi bị nhóm người này đánh đập, làm nhục. Những lần trước hai vợ chồng tôi đã bỏ qua, còn lần này không thể chịu nhục được nữa nên hai vợ chồng mới gửi đơn tới các cơ quan pháp luật yêu cầu giải quyết”.

Cũng theo anh Công, nguồn cơn sự việc được bắt đầu từ khoảng tháng 8/2010, khi hai vợ chồng em trai Nguyễn Trí Thành về ở chung với gia đình anh. Vào thời điểm đó, gia đình anh Công bán hàng tạp hóa, có thuê người phụ việc. Trong khoảng thời gian hai vợ chồng đi làm rẫy thì Thành ở nhà thường xuyên tự ý lấy đồ ăn vặt, nhậu nhẹt. Khi người phụ việc lên tiếng góp ý thì Thành đã không biết xấu hổ mà còn nổi khùng, đập tivi và các đồ đạc trong nhà anh trai mình.

“Tôi đi làm về chưa kịp hỏi cơn cớ thì Thành cầm cưa xăng cưa đôi chiếc xe máy của tôi, nó còn cưa cả vào chân tôi. Cũng may, vết thương không quá nghiêm trọng. Sự việc này, hai vợ chồng đã điện báo cho Công an xã Quảng Phú nhưng không thấy được giải quyết”, anh Công kể lại.

“Thực sự không ai muốn chuyện bé xé to, dù gì cũng đều là người trong gia đình. Chỉ cần họ biết sai và xin lỗi, hai vợ chồng tôi sẵn sàng bỏ qua. Nhưng sau ngày chúng tôi bị đánh đập, bị làm nhục, họ vẫn không để cho gia đình chị sống yên thân. Nghiêm trọng hơn là họ còn kéo đến nhà chửi bới, thậm chí là dọa giết. Đến nước này, tôi mới gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệt, giúp đỡ. Đành rằng, trong cuộc sống hàng ngày tôi cũng có chỗ chưa phải, nhưng vì quá bức xúc nên tôi mới cãi lại”, người vợ cho hay.

Hiện tại, hai người đang muốn bán đất, bán nhà đi nơi khác ở. Bà con hàng xóm cũng khuyên hai vợ chồng nên bán nhà đi nơi khác sinh sống, nếu không sẽ sống không yên ổn. “Hai vợ chồng tôi sợ rằng, vì mâu thuẫn này mà họ liều lĩnh, xảy ra cơ sự gì thì con cái chúng tôi biết sống ra sao?”, chị Trang lo lắng.

Theo Pháp Luật Việt Nam