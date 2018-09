Ngang nhiên chở 2.500 đĩa phim sex đi tiêu thụ

Đang trên đường đi giao hàng nghìn băng đĩa sex cho khách, Tùng đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Sáng 27/6, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra liên quan đến đường dây thu lợi bất chính từ việc tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, trưa 26/6, trước nhà số 43 đường Đinh Bộ Lĩnh, Đội an ninh Công an quận Bình Thạnh kết hợp với công an phường 24 bắt quả tang Tùng đang bán băng đĩa có dán hình ảnh cô gái khỏa thân bên ngoài. Khám xét thùng giấy carton Tùng chở trên xe máy, cảnh sát phát hiện gần 2.500 băng đĩa có nội dung đồi trụy.

Tùng và số đĩa phim sex mang đi tiêu thụ. Ảnh: Châu Thành

Tại cơ quan công an, Tùng khai dùng điện thoại để liên lạc với một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tại bến xe An Sương (quận 12) để mua hàng với giá 4.000 đồng một đĩa, sau đó về bán lại cho khách với giá 9.000 đồng, khi đang trên đường giao đĩa cho khách thì bị bắt giữ.

Châu Thành