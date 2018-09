Ngăn cha đánh nhau, nam thanh niên bị đoạt mạng

Thấy cha xô xát với đồng nghiệp, nam công nhân trông giữ cá tra chạy đến can ngăn đã bị đoạt mạng.

Chiều 24/6, Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Võ Văn Thương (22 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, khuya 23/6 thanh niên này nhậu say, nói chuyện lớn tiếng trong chòi canh cá tra của một doanh nghiệp tại thị trấn Chàm Chim, huyện Tam Nông. Người làm chung là ông Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, ngụ Cần Thơ) yêu cầu Thương nói nhỏ lại để ông ngủ nhưng không được khiến xô xát xảy ra.

Lúc này công nhân giữ cá Nguyễn Phú An (22 tuổi, con ông Thanh) ở gần đó chạy đến can ngăn. Trong cơn say Thương rút dao bấm trong túi quần đâm bạn đồng nghiệp này một nhát thủng tim khiến nạn nhân thiệt mạng.

Lê Vân