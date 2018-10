Ném gạch đá tới tấp vào đoàn cưỡng chế, hai anh em thầy giáo bị bắt

Thấy đoàn cưỡng chế tới yêu cầu bố chấm dứt hành vi lấn chiếm đất, thầy giáo An cùng anh trai cầm gạch đá ném tới tấp khiến một công an bị thương.

Ngày 13/10, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân An (39 tuổi) và anh trai Nguyễn Xuân Mão (43 tuổi, cùng trú xã Phúc Trạch) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

An (trái) và Mão tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h ngày 10/10, nhà chức trách huyện Hương Khê thực hiện cưỡng chế theo nội dung bản án ngày 28/5 của TAND huyện Hương Khê, buộc ông Nguyễn Xuân Hữu (71 tuổi, bố Mão) chấm dứt hành vi lấn chiếm quyền sử dụng đất lối đi của ông Trần Bá Hộ (69 tuổi, trú cùng thôn).

Cơ quan công tố cáo buộc, khi đoàn công tác đang làm thủ tục để cưỡng chế, An và Mão đã có hành vi tổ chức hàng chục người cản trở, chống đối quyết liệt. Họ được cho là đã lăng mạ, bôi nhọ chính quyền và lãnh đạo các cấp, dùng xăng tưới lên khu vực cưỡng chế để ngăn cản, cầm gạch đá ném tới tấp vào những người làm nhiệm vụ khiến đại úy Mai Xuân Thủy (cán bộ Công an huyện Hương Khê) bị thương nặng ở đầu và tay, phải đi cấp cứu.

Thấy nhiều người dân manh động, lực lượng thi hành án thống nhất tạm dừng việc cưỡng chế. Ngoài xử lý hình sự An và Mão, cảnh sát đang triệu tập thêm một số thành viên trong gia đình ông Hữu để làm rõ hành vi.

Theo nhà chức trách, An đang làm giáo viên kiêm Phó bí thư chi bộ của một trường THCS trên địa bàn xã Phúc Trạch.