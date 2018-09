Nam thanh niên giết bạn tình đồng tính sau ân ái

Vờ ​kéo bạn tình lên giường, Hậu bất ngờ dùng dây điện siết cổ người đàn ông hơn mình 17 tuổi rồi lấy tiền, vàng tẩu thoát.

Hậu giết bạn tình và cướp đi nhiều tài sản giá trị.

Ngày 13/10, Đại tá Trần Mưu, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết đã bắt tạm giam Hoàng Văn Hậu (24 tuổi, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 1/10, thi thể anh Trường (41 tuổi) được người thân phát hiện tại nhà riêng ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Nạn nhân nằm sấp dưới nền nhà với vết bầm tím ở cổ, bên cạnh là một sợi dây diện. Căn nhà của người đàn ông độc thân bị xáo trộn, nhiều tài sản bị lấy mất.

Nhiều mũi trinh sát được huy động tìm dấu vết hung thủ nhưng do nạn nhân là người đồng tính, quan hệ tình cảm phức tạp nên công an gặp nhiều khó khăn khi khoanh vùng kẻ tình nghi. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát đã bắt Hậu tại Nghệ An và di lý về Đà Nẵng.

Hung thủ khai từng vào Đà Nẵng làm thuê và quen biết với anh Trường. Cả hai vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Ngày 30/9, Hậu tiếp tục đến Đà Nẵng và về nhà anh Trường chơi. Sau khi ăn cơm, họ lên giường "tâm sự".

Với ý định cướp tài sản, Hậu bất ngờ đè ngửa nạn nhân, bứt đứt sợi dây điện của chiếc quạt cạnh đó rồi siết cổ cho đến nghi anh Trường tắt thở. Kẻ thủ ác dùng chăn phủ lên trên thi thể, lấy đi một xe máy, dây chuyền, nhẫn vàng cùng 169 triệu đồng rồi trốn về Nghệ An.

