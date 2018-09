Nam thanh niên 16 tuổi hiếp dâm gái 29 tuổi

Xin đi nhờ xe, Thành nảy ra ý định giở trò đồi bại với cô gái. Nạn nhân vốn là người sống thoáng, thường có cử chỉ suồng sã với nam giới.

TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (16 tuổi, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) 12 tháng tù về tội Hiếp dâm, buộc bồi thường gần 6 triệu đồng cho bị hại.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 2/6 (ngày Tết Đoan Ngọ), sau khi đến nhà bạn ở thôn Cổ Lão, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà nhậu, Nguyễn Văn Thành (sinh ngày 1/1/1998, ngụ tổ dân phố 11, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) một mình đi bộ về nhà.

Gần hai tiếng sau, lúc Thành đang đi bộ trên QL1A thì gặp chị Hồ Thị Trinh (29 tuổi, ngụ thị xã Hương Trà) đang đạp xe đi bán vé số theo hướng từ Huế về nhà. Thành xin đi nhờ. Lúc đầu, chị đạp đi nhưng sau đó quay lại đồng ý cho đi nhờ. Đi một đoạn, xe xẹp lốp, cả hai thay nhau dắt bộ.

Cả hai cùng nhau đi bộ khoảng một km đến đoạn ngã ba QL1A giao với đường liên thôn thuộc tổ dân phố 2 phường Hương Văn. Thành quan sát thấy xung quanh vắng người, trời đã khuya nên nảy sinh ý đồ đen tối. Tay Thành chụp tay nạn nhân kéo xuống dưới bờ mương cạnh đường. Nạn nhân hốt hoảng chống cự thì thủ phạm lạnh lùng đáp: “Tau đã có ý đồ với mi từ nãy rồi. Mi cho tau 'làm' không? Không là tau giết mi chết”. Thủ phạm bóp cổ, nằm lên người, giật đứt nút cổ áo nhưng bị nạn nhân vùng vẫy chống cự quyết liệt.

Bị cáo Thành trước vòng móng ngựa.

Nhân chứng Nguyễn Thị Hương Vân (50 tuổi) kể lại: “Lúc đó đã là 10h đêm, tôi đang ngủ thì có nghe tiếng của ai đó ơi ới cạnh nhà tôi. Biết có uẩn khúc, tôi chạy vào gọi thêm anh Lê Văn Ánh ở cùng xóm ra. Thấy mọi người ra, chàng trai vùng dậy nhanh chân chạy đi. Cô gái cũng tiếp tục dắt xe đạp đi bỏ lại đôi dép, còn cậu con trai thì quên chiếc mũ”.

Nhưng “oan gia ngõ hẹp”, khi nạn nhân đi đến vòng xuyến thuộc ngã ba đường tránh TP Huế thì phát hiện kẻ hiếp dâm mình đang đứng ở đó. Cô la lên, những người chạy xe thồ xông tới tóm gọn tên Thành.

Trong phiên tòa, TAND Hương Trà đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo được tại ngoại, đến tòa với người mẹ tên Thương, mặt tái mét. Tại tòa, nạn nhân trình bày: “Tôi bán vé số đã 8 năm rồi, ba mẹ mất sớm nên phải sống nương tựa vào ba chị em khác. Tôi đi bán ngày thâu đêm muốn kiếm ít vốn sau này học nghề và lấy chồng. Cũng vì lòng tốt nên chút nữa tôi đã bị hại. Thấy cậu ta mặt mày hiền lành, tôi mới dừng lại chở. Đi với nhau, nói chuyện qua lại, tôi đã giới thiệu là mình 29 tuổi. Rồi cậu ta cầm cánh tay tôi nhè nhẹ, ngồi sau chạm vào lưng tôi. Bị tôi dừng xe nhắc nhở, cậu ta xin lỗi, thế mà sau đó vẫn có ý định đồi bại”.

Khi được tòa hỏi yêu cầu về khoản tiền bồi thường, chị ngẫm nghĩ hồi lâu: “Tiền bạc không quan trọng, mong tòa hãy theo pháp luật mà xử”. Nhưng lát sau thì bị hại lại đứng dậy, đòi được bồi thường 80 triệu đồng.

Lúc đầu người dự phiên tòa chỉ vài người, càng về trưa, những bác chạy xe ôm, rồi người quen bị hại mỗi lúc mỗi đông. Một người cho biết: “Cái cô Trinh bán vé số này ai mà chẳng biết, 'tự nhiên' lắm. Có hôm tôi đang ăn cơm ở nhà, cô ta vào, tự nhiên khoác vai tôi như tình nhân, tôi phải quát mắng nó mới đi”.

Kết thúc phiên tòa, nhận định bị cáo phạm tội chưa thành, gây án khi đang tuổi thành niên, hội đồng xét xử cho hưởng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 12 tháng tù và đền bù gần 6 triệu đồng cho bị hại. Trưa đứng bóng, bị cáo và mẹ lầm lũi bước ra ngoài về nhà chờ ngày thi hành án.

Không ai để ý gì tới bị cáo nữa mà thay vào đó chú ý đến người bị hại. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi vừa kết thúc phiên tòa, Trinh đem xấp vé số tranh thủ đi mời người dự khán, tự nhiên ra ôm cổ vít vai một khách quen mời mua vé. Nhiều tiếng xì xào bất bình nổi lên từ mọi người.

Chị Thương kể: “Thằng Thành phạm tội mà như biết trước mọi chuyện vậy. Tối hôm trước, lúc tôi đang nấu rau cho lợn, tự nhiên nó đưa điện thoại trước mặt tôi: 'Kể từ ngày mai, ai mà điện thoại cho con thì mẹ cứ nghe máy và nói là con bị công an bắt rồi nghe'. Không ngờ tối hôm sau nó gây án và bị bắt”.

Chị tiếp tục than thở: “Một đêm trong tháng 2 âm lịch, tôi đi làm về thì thấy con chó tha về một xác hài nhi. Do người đã quá mệt nên tôi mang đứa trẻ xấu số này bỏ vào thùng rác. Ngày hôm đó, vừa mới lên giường nằm thì tôi đã mơ thấy đứa bé trai về báo mộng: 'Chó đã tha xác con rồi, dì không chôn cất tử tể mà còn đưa con vào thùng rác nữa. Thật lạnh lẽo". Sau đó vì việc đồng áng bận rộn nên chị quên mất chuyện này. Khi vụ án xảy ra, người mẹ mới nghĩ lại và cho rằng do mình không quan tâm chuyện tâm linh nên con trai mình mới bị "bắt" làm chuyện bậy bạ.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nạn nhân đã được thay đổi