Nam sinh móc cốp xe trộm tiền ăn chơi

Lợi dụng khách du lịch đông đúc, hai cậu học sinh lớp 10 Hùng và Hòa rủ nhau móc cốp xe tay ga của du khách, lấy trộm 12 triệu đồng để ăn chơi.

Ngày 26/5, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hùng (đều 17 tuổi), học sinh lớp 10, trú tại xã Hiến Sơn huyện Đô Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau gần một tháng điều tra, cảnh sát xác định, ngày 1/5, thị xã biển Cửa Lò khai trương mùa du lịch biển, du khách về đây rất đông. Thấy vậy, Hòa và Hùng bắt xe ô tô từ huyện Đô Lương xuống thị xã Cửa Lò để "kiếm chác".

Sau khi tăm tia thấy chiếc xe tay ga đắt tiền đang dựng một cách hớ hênh, Hòa và Hùng bàn nhau móc cốp. Hùng lấy người che cho Hòa móc cốp dưới yên xe lấy ra một chiếc ví.

Sau khi lấy được tiền, Hùng và Hòa vứt ví dưới xe rồi bỏ đi kiểm tra tiền. Số tiền trong chiếc ví lên đến 12 triệu đồng, cả hai chia nhau rồi bắt xe về huyện Đô Lương chơi bời, đập phá.

Thùy Linh