Nam sinh lớp 9 giết bé trai 6 tuổi, cướp dây chuyền

Trước đó, vào tối 29/8, sau bữa cơm tối, Quang sang nhà rủ Thọ đi tập văn nghệ. Đến khoảng 21h, chưa thấy con về, anh Tuấn, bố cháu Thọ, ra nhà văn hóa nhưng không thấy, sau đó có hỏi nhiều người thì được biết con mình đang đi chơi với người anh hàng xóm.

Đi tìm con không thấy nên lo lắng, anh Tuấn đã lên công an xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ) để trình báo về việc mất tích của cậu con trai 6 tuổi. Ngay sau đó ban công an xã đã phối hợp với gia đình tìm kiếm nhưng đành bất lực.

Phải gần một ngày sau, tức 18h chiều 30/8, người dân mới phát hiện thi thể cháu Thọ ở dưới ao của gia đình ông Nguyễn Chí Hốt. Khi đưa cháu bé về nhà, nhiều người nghi ngờ cái chết của cháu nhỏ nên trình báo cơ quan công an để được điều tra làm rõ.

Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ (Công an Hà Nội) tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, tối ngày 29/8, Quang rủ Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra nhà văn hóa mà đi chơi. Khi đến gần khu vực ao nhà ông Hốt, Quang ra tay sát hại cháu bé rồi cướp dây chuyền bạc.

Để che giấu hành vi của mình, thấy ao cá của gia đình ông Hốt có bèo tây nên Quang đã ném xác cháu nhỏ xuống ao phi tang. Sau khi gây án, Quang đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) bán dây chuyền với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đi chơi.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phương Bắc