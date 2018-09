Nam sinh dựng chuyện bị bắt cóc, đánh thuốc mê để trốn nợ

Điều 5, nghị định 167/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi như; Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng...