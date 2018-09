Nam ca sĩ bị chém trọng thương vì đi tiểu bậy

Gục xuống sau phát chém đầu tiên, May không ngừng van xin nhưng hai người đàn ông vẫn chém liên tiếp thêm chục nhát.

Đã một tuần trôi qua nhưng anh Lương Văn May (29 tuổi, ca sĩ, quê Thanh Hóa) vẫn cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương. Anh bị chém 11 phát, trong đó vết thương ở đầu và bả vai khá sâu.

Anh May đang cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ảnh: Phạm Dự.

Anh May cho biết tối 18/7, sau khi đi diễn, anh cùng học trò tên Tuyền vào quán của người bạn trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) để uống bia. Vừa ngồi được một lúc thì May và anh Hùng (chủ quán bia) ra cổng tìm chỗ đi vệ sinh.

“Thấy bờ tường nhà hàng xóm vắng vẻ, kín đáo nên tôi và anh Hùng định đi vệ sinh ở đây. Chưa kịp 'làm bậy' thì một người đàn ông lạ mặt ra chửi bới. Sau đó anh Hùng trở về quán còn tôi bị người đàn ông tự xưng là chủ lô đất lao ra đấm thẳng vào mặt”, anh May nói và cho biết theo phản xạ nên đã bỏ chạy vào quán để trốn.

May vừa chạy vừa tri hô nên Lang Văn Tuyền (20 tuổi, học trò của May) chạy ra can ngăn và hỏi nguyên nhân vụ việc. Người đó nói “do đi tiểu bậy vào đất của tao” rồi bỏ đi. “Khoảng 10 phút sau, anh ta cùng một người khác cầm dao quay lại đuổi chém thầy trò tôi”, anh Tuyền nói.

Tuyền nhanh chân nên chạy sang bên kia đường Võ Chí Công bỏ trốn. Còn May bị hai người đàn ông lạ mặt rượt đuổi. “Vừa chạy tôi vừa kêu cứu và van xin nhưng bất thành. Được khoảng 20 m thì tôi bị chém một nhát vào bả vai rồi ngã gục xuống đường”, May kể lại.

Nằm trên vũng máu, May van xin nhưng vẫn bị hai người thay nhau chém liên tiếp. Khi May bất tỉnh, hai người đó cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường.

Anh May được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhớ lại lúc thầy bị chém, Tuyền cho biết hai người đó rất hung hãn. “Thấy thầy bị chém, tôi có cầm theo một tấm tôn ra chống cự nhưng bất thành. Bọn chúng lạnh lùng vung dao chém liên tiếp. Người dân đứng hai bên đường theo dõi vụ việc khá đông nhưng không ai dám can ngăn cho tới khi cảnh sát có mặt”, Tuyền nói.

Hiện Công an quận Tây Hồ đang bắt giữ Trịnh Văn Chung (36 tuổi) và Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi.

