Một công an xã bị vợ sát hại trong đêm

Gây án xong, người đàn bà vật vã khóc bên thi thể nhiều vết đâm của chồng.

Ngày 14/1, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Thị Thanh Trinh (33 tuổi, thôn Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành) để điều tra hành vi giết chồng là ông Trương Văn Tâm (41 tuổi, công an xã Tam Hiệp).

Theo cảnh sát, Trinh khai do bị chồng bạo hành nhiều năm nên sống ly thân. Gần đây thường xuyên bị ông Tâm đánh trong cơn say rượu nên cô ta tìm cách trả thù. Rạng sáng 7/1, khi chồng đang ngủ say trong nhà, Trinh đã dùng đe sắt và dao rựa gây án khiến ông Tâm chết tại chỗ. 3h sáng cùng ngày, người vợ tàn nhẫn này hô hoán, vờ như vừa có người lẻn vào nhà sát hại viên công an.

Nghi can Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: Kim Thái.

Nhà chức trách có mặt kịp thời tại hiện trường ghi nhận ông Tâm bị nhiều vết thương trên đầu, máu chảy lênh láng khắp nhà.

Trinh khi đó khai với công an là ngủ với con trong buồng, khi thức giấc thì thấy xác chồng.

Tiến Hùng