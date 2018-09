Mẹ vợ bao che cho con rể tội giết con trai

Thành mâu thuẫn rồi giết hại em vợ ngay tại nhà nhưng được gia đình nhà vợ tạo hiện trường giả, che giấu tội ác tày trời.

Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) vừa làm thủ tục chuyển giao Võ Văn Thành (22 tuổi, ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là em vợ hung thủ.

Võ Văn Thành lấy vợ là một cô thôn nữ ở Bình Định sau khi hai người quen nhau từ những ngày tháng làm công nhân tại Đồng Nai. Đời sống công nhân lúc nào cũng thiếu thốn nên hai vợ chồng Thành quyết định về quê lập nghiệp với số vốn ít ỏi có được.

Vì chưa có tiền nên Thành và vợ ở chung nhà với cha mẹ vợ tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Chiều cuối năm, gia đình vợ làm bữa tiệc tất niên có mời đông đảo bà con chòm xóm và họ hàng tới uống rượu. Cuộc vui tàn, nhưng chẳng ai ngờ đó cũng là ngày buồn nhất của gia đình này khi bỗng dưng một tai họa giáng xuống.

Sau khi tiệc tất niên, để không khí cuối năm có phần xôm tụ, Hào liền tổ chức đánh bài cho vui vẻ. Nhưng do đã có hơi men, lại máu ăn thua nên cả đám đánh bài cứ nhốn nháo hét khiến bà Nguyễn Thị A (70 tuổi, là mẹ vợ anh Thành) rầy la: “Tết nhất không lo sửa soạn cúng ông bà lại bày trò ồn ào. Đúng là không làm nên cơm cháo gì!”.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Nghe mẹ nói như thế, lại đang cay cú vì thua bài nên Nguyễn Thanh Hào (20 tuổi, trú thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh là em vợ của Thành) cãi lại và cầm dao dọa chém rồi phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, Võ Văn Thành chạy ra can ngăn và khuyên mấy anh em chơi bài giải tán.

Thấy anh rể đã mang thân “bám váy vợ” lại còn lên giọng dạy đời mình, Hào cự cãi và giơ dao dọa chém cả anh vợ rồi giữa hai anh em xảy ra xô xát. Trong khi lời qua tiếng lại, Hào đánh anh Thành. Bị em vợ đánh đau, trong lúc giằng co Thành vớ được con dao của Hào rồi dùng con dao này đâm Hào khiến anh ta đau đớn và sợ hãi bỏ chạy ra phía ngoài.

Lúc này bà A và Thành mới la lên kêu cứu, mọi người xung quanh đã đến hỗ trợ đưa Hào đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Phù Mỹ, nhưng do vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên Hào đã chết trên đường đi cấp cứu.

Những ngày sau đó, trong ngôi nhà nhỏ giữa xóm, gia đình bà A đang trải qua thời khắc tang thương. Khi nhắc đến chuyện huynh đệ tương tàn trong gia đình bà A, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm và lý giải một cách buồn bã.

Nhiều người dân trong xã cho biết, cách đây nhiều năm, khi Thành và chị gái của Hào kết hôn, Hào có ý không đồng tình. Đến khi Thành về ở với gia đình vợ thì tình cảm của hai anh em bắt đầu rạn nứt. Nhất là khi cuộc sống của Thành khó khăn hơn và cứ phải sống dựa vào gia đình vợ. Trong khi đó, Hào lại ít chịu làm lụng, lại hay rượu chè, chơi bời. Hào luôn coi thường Thành vì làm đàn ông mà chỉ bám váy vợ. Còn Thành luôn lên mặt dạy dỗ, sai bảo Hào khiến Hào bực bội.

Hôm xảy ra vụ án, bao nhiêu ẩn ức bấy lâu nay trỗi dậy khiến sự tức giận trong Hào càng bùng phát mạnh. Lúc đó, bà A và nhiều người khác có mặt ở đó đã chứng kiến sự việc nhưng không kịp can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra, bà A và vợ con của Thành đã họp bàn và đi đến thống nhất phải “chôn vùi sự thật”.

Chân dung người anh rể Võ Văn Thành.

Sau khi thảo luận, mọi người quyết định báo cáo chính quyền địa phương rằng anh Hào say rượu cầm dao rượt đuổi mẹ ruột chẳng may bị ngã, lưỡi dao đâm vào ngực. Cùng với việc báo cáo chính quyền như trên, gia đình bà A cũng đã xóa sạch mọi dấu vết để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cùng với đó, gia đình cũng đã chuẩn bị hậu sự để mai táng Hào ngay sau ngày xảy ra án mạng để tránh những điều tiếng xấu.

Trước cái chết của em vợ mình, dù là người gây ra lỗi nhưng Thành không hề tỏ ra hối hận hay đau khổ, mà ngược lại, Thành vẫn ung dung đi chuẩn bị hậu sự cho người mà mình đã đâm chết như không có chuyện gì xảy ra.

Trước cái chết bí ẩn, cộng với việc gia đình vội vã chôn nạn nhân khiến người dân trong làng sinh nghi. Người dân đã lên báo cáo với công an xã, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hào. Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã vào cuộc. Với nỗ lực quyết tìm ra thủ phạm, ngay trong chiều 31/1 (chiều ngày mùng một Tết), Công an huyện Phù Mỹ đã làm rõ Võ Văn Thành chính là hung thủ giết chết anh Hào và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh, cho biết: “Gia đình, người thân nạn nhân đã cố tình giấu nguyên nhân cái chết của Hào. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo có khuất tất trong cái chết này nên mặc dù gia đình họ đang tổ chức mai táng cho nạn nhân và vào thời điểm Tết âm lịch nhưng cơ quan công an vẫn vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hào là do bị người khác đâm chết. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người thân của gia đình Hào đã phải thuật lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của người thanh niên này!”.

Theo Giadinh.net.vn