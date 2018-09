Mẹ khóc ngất khi thấy xác con trong bao tải

Hai ngày sau khi con trai mất tích, bà Phượng phát hiện bao tải trôi sông gần nhà có mùi tử khí nên gọi cảnh sát khám nghiệm.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục lần theo dấu vết nghi án giết người cướp tài sản xảy ra tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (An Giang). Nạn nhân là anh Hà Văn Xuyên, 32 tuổi.

Theo nhà chức trách, nam thanh niên mất tích ngày 30/12/2014, mẹ anh Xuyên là bà Trần Kim Phượng không liên lạc được. Khoảng 10h sáng đúng ngày đầu năm mới, người mẹ 48 tuổi này phát hiện bao tải trôi sông bốc mùi tử khí nên cùng hàng xóm báo công an. Lúc miệng bao được mở, bà Phượng hồi hộp rồi ngã quỵ khi thấy xác anh Xuyên. Trên người nạn nhân có nhiều vết chém ở đầu và mặt.

Theo cơ quan điều tra, có khả năng hung thủ giết người, cướp tài sản rồi phi tang thi thể. Công an An Giang khẩn trương làm rõ, truy bắt nghi phạm.

Phúc Đạt