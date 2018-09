Mất trộm 95 lượng vàng trong đêm Giáng sinh

Trở về trong đêm Giáng sinh, ông Hưng phát hiện toàn bộ tiền vàng trong két sắt trị giá gần 3,6 tỷ đồng đã biến mất.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM đang vào cuộc điều tra vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn, xảy ra vào đêm Giáng sinh 24/12 tại nhà ông Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1969) ở ngụ đường Linh Đông, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Theo tường trình của ông Hưng, chiều 24/12 ông đi công việc xa, gia đình ông gồm có vợ và hai con nhỏ nhưng không có ai ở nhà. Đến gần 23h, ông trở về thì thấy vật dụng, đồ đạc trong nhà bị lục tung, có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Vào phòng ngủ ở tầng trệt kiểm tra, chủ nhà thấy két sắt đã bị kẻ gian cạy phá, nằm ngổn ngang, toàn bộ tiền mặt và vòng vàng bên trong đã “bốc hơi”.

Phía trước nhà ông Hưng là khu vực cổng rào mới được xây dựng khá kiên cố.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã có mặt phong tỏa căn nhà, lấy lời khai của bị hại. Vì giá trị tài sản ông Hưng trình báo bị mất quá lớn nên Công an quận Thủ Đức đã bàn giao cho Phòng CSHS, Công an TP HCM, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ông Hưng trình báo bị mất trộm 95 lượng vàng 24k, 50 triệu đồng tiền mặt… ước tính số tài sản trên trị giá gần 3,6 tỷ đồng. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, song sắt cửa sổ bên hông nhà ông Hưng bị bẻ gãy, khả năng bọn trộm đột nhập nhà theo đường này. Dụng cụ để chúng cạy phá két sắt là xà beng và đá được lấy sẵn trong nhà.

Cây cỏ mọc rập rạp, um tùm ở khoảng đất trống kế bên nhà nạn nhân.

Đây là lần thứ 3 gia đình ông Hưng xảy ra mất trộm tài sản, hai lần trước tài sản bị trộm không đáng kể nên ông không trình báo công an. Theo quan sát cho thấy, bên cạnh nhà ông Hưng là khoảng đất bỏ hoang cây cối mọc rậm rạp và phía trước nhà có đường ray tàu hỏa đi ngang qua. Nhà ông Hưng có nuôi 2 con chó nhưng theo hàng xóm xung quanh cho biết đêm xảy ra sự việc không nghe tiếng chó sủa bất thường.

Ông Hưng là giám đốc một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, gia đình ông rất ít giao du với hàng xóm xung quanh, vợ con ông cũng ít khi tụ họp về ngôi nhà trên. Đêm 24/12, khi không có ai ở nhà thì xảy ra vụ trộm.

