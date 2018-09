Mất mạng vì dám rú ga

Đi chúc Tết qua nhà ông Đại, anh Quy rú ga xe máy khiến hai bên xảy ra cãi cọ. Sau đó, xác nạn nhân được tìm thấy ở bờ sông với nhiều vết thương.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ 10 nghi can đánh chết anh Hoàng Văn Quy (trú xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc). Trước đó, đêm 2/2, anh Quy đi xe máy chúc Tết anh em bạn bè và khi qua cổng nhà ông Nguyễn Đình Đại (xã Nghi Hoa) có rú ga, nổ máy ầm ĩ. Ông Đại ra nhắc nhở nên hai bên xảy ra cãi cọ và chửi mắng nhau.

Sau đó, anh Quy lên nhà ông Đại để xin lỗi việc rú ga xe máy. Tuy nhiên, đến sáng 3/2, người dân phát hiện thi thể anh Quy bên bờ sông chảy qua xã Nghi Hoa. Ngay sau đó, người nhà anh Quy đưa thi thể nạn nhân lên dựng rạp trong vườn nhà ông Đại để… bắt đền mạng và làm lễ tang.

Lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt tại nhà ông Đại để duy trì trật tự và động viên gia đình đưa thi thể anh Quy về nhà làm lễ an táng. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên người anh Quy có nhiều vết đánh dẫn đến tử vong. Trong số 10 nghi can bị bắt giữ có con và cháu của ông Đại.

Theo Pháp Luật TP HCM