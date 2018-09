Mất mạng tức tưởi vì gọi côn đồ là 'em'

Bực tức vì anh rể người yêu gọi mình là 'em' và mời đi uống nước, Thành rủ đồng bọn tới truy sát anh Tuấn ngay trước mặt vợ nạn nhân.

Đã gần một tháng trôi qua nhưng chị Hoàng Thị Hiền (22 tuổi, ngụ xã Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam) vẫn không thể kìm nén nỗi đau của mình khi chứng kiến tận mắt chồng mình bị sát hại tàn bạo chẳng vì lý do gì.

Theo lời kể, 23h ngày 18/9, vì là đêm trung thu nên vợ chồng chị rủ nhau ra một quán nước ở hồ chùa Bầu (phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam) ngồi ngắm cảnh. Bỗng chị nhận được cuộc gọi từ số máy của em gái, tuy nhiên, người nói chuyện với chị lại là Hoàng Văn Thành (23 tuổi, ngụ xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, bạn trai của em gái chị).

Thành hỏi: “Chị đang ở đâu?”. Nghĩ em gái mình và Thành muốn qua chơi, chị trả lời: “Chị đang uống nước ở hồ Chùa Bầu”. Không thể ngờ sau câu dò hỏi địa chỉ là mưu đồ đen tối. Một lúc sau, Thành "kẹp 3" xe máy cùng Phạm Văn Đông (30 tuổi, ngụ xã Thanh Châu, TP Phủ Lý) và một người tên Ninh (chưa rõ lai lịch). Vừa dừng xe, Thành đã sửng cồ với chồng chị là Lại Văn Tuấn (22 tuổi): “Mày thích cái gì?". Thành cùng đồng bọn đánh liên tiếp, rút dao nhọn vung vào anh Tuấn đến khi nạn nhân gục hẳn.

Ngay sau đó, chị cùng mọi người xung quanh vội đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh Tuấn đã qua đời trước khi đến bệnh viện. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị 6 vết đâm đều vào chỗ hiểm.

Bà chủ quán nước nơi vợ chồng nạn nhân ngồi, chứng kiến vụ án mạng tàn bạo, đến giờ vẫn bị ám ảnh. Kể từ hôm đó, bà vẫn chưa thể bán hàng trở lại. “Chưa bao giờ thấy mạng sống của con người mong manh đến thế. Tại sao bọn côn đồ lại tàn ác như vậy? Chỉ trong chớp mắt mà con mất cha, vợ mất chồng, chẳng vì một lý do nào hết", bà chủ quán chỉ nói được như vậy rồi không thể tiếp chuyện được nữa.

Người vợ mới ngoài 20 tuổi đã trở thành góa phụ sau án mạng kinh hoàng.

Nạn nhân lập gia đình đã 4 năm nay, có một con trai lên 4 tuổi. Vợ làm cho công ty sữa, chồng lái taxi. Vợ chồng trẻ lập nghiệp, tiết kiệm bao ngày có tiền xây ngôi nhà ra ở riêng. Thế nhưng, khi ngôi nhà chưa hết mùi sơn mới, người chồng đã phải ra đi trong tức tưởi. Những ngày qua, vợ con nạn nhân rơi vào tâm trạng lao đao, suy sụp. “Bây giờ anh đi rồi, mẹ con tôi chẳng biết phải sống tiếp thế nào”, chị lại nức nở.

Nhìn đứa con trai tay thắp hương lên ban thờ, miệng ngơ ngác hỏi: "Bố đi đâu?" khiến những người có mặt không thể kìm nỗi xúc động. Người vợ nạn nhân cho biết những chỗ bị nhóm côn đồ đánh giờ vẫn đau, nhưng không thể so sánh với nỗi đau mất chồng. Những lúc đứa con thơ cất tiếng gọi bố trong giấc ngủ mộng mị, người mẹ trẻ lòng quặn thắt, chỉ biết ôm chặt con vào lòng, nuốt nước mắt nuốt ngược vào trong.

Em gái chị Hiền là thiếu nữ xinh đẹp có tiếng tại địa phương, được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, bạn trai cô lại là người thích sống kiểu giang hồ, thường xuyên giao kết với những tên "đầu gấu" trên địa bàn. Trong số đó, phải kể đến Đông, kẻ trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân. Theo nhiều người dân, Đông là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, là tay anh chị "máu mặt" ở TP Phủ Lý.

Theo lời kể, em chị Hiền theo học một trường Cao đẳng tại Hà Nội, Thành không ít lần lặn lội phóng xe máy xuống tận trường để gặp người yêu. Trong mắt cô gái mới lớn, những hành động tận tình có chủ đích của Thành khiến cô cảm kích và tin tưởng. Lúc mới biết con gái mình yêu Thành, gia đình có ngăn cản, bởi không ai lạ gì gã trai này. Sau đó, do hai người quyết tâm gắn bó, người nhà đành chấp nhận.

Theo người chị, gần đây nhất, em gái mình đi làm quán ăn với một người họ hàng ở TP Nam Định. Chưa được bao lâu thì một đêm Thành đột ngột xuất hiện. Hắn tuyên bố: “Người yêu của thằng Thành này không bao giờ phải làm những công việc như thế”. Sau đó, hắn đập đầu vào tường liên hồi đòi tự tử nếu người yêu không về Phủ Lý ngay lập tức. Hành động của gã khiến mọi người hoảng sợ, phải gọi công an tới giải quyết. Sau sự việc trên được gần một tháng thì án mạng đau lòng xảy ra.

Từ khi anh rể bị giết chết bởi chính người yêu mình, cô em vợ cũng rơi vào suy sụp. Người nhà cho biết nhiều ngày qua, cô hầu như không trò chuyện với ai, chỉ nằm lặng lẽ một mình trong phòng. Dù gia đình đã động viên nhiều nhưng cô vẫn ân hận, coi mình là nguyên nhân gây nên cái chết cho anh rể, khiến chị gái phải sống đơn độc bên đứa con thơ dại.

Theo vợ nạn nhân, buổi chiều ngày xảy ra án mạng, cô em gái và Thành còn đưa con anh chị đi chơi, mua nhiều quà trung thu cho cháu. Cảm kích trước hành động đó nên buổi tối, biết Thành và em vợ đang đi chơi, anh Tuấn đã gọi điện mời Thành đi uống nước với dụng ý cảm ơn. Người vợ cho biết cuộc điện thoại đó chị ở bên cạnh, không hề thấy chồng mình nói điều gì quá đáng. Tuy nhiên, với bản chất lưu manh, côn đồ, có lẽ Thành lại coi việc anh Tuấn mời đi uống nước là một kiểu chứng tỏ bề trên với mình.

Em gái chị Hiền sau đó kể lại, nghe điện thoại xong, Thành có vẻ bực mình, tuyên bố: “Chẳng gặp gỡ gì hết, thằng đó tuổi gì mà đòi gọi anh là 'em', mà đòi gặp anh” rồi lao đi. Dù biết có khả năng Thành đến gây sự với anh rể, nhưng vì hắn cầm theo luôn chiếc điện thoại, nên em gái chị Hiền không kịp gọi điện báo tin. Án mạng xảy ra ngay sau đó.

Nạn nhân là người rất hiền lành, chưa bao giờ gây sự hay xích mích với ai. Anh Tuấn cũng cấm cản em vợ có tình cảm với Thành. Từ khi lấy vợ, một tay anh Tuấn lo cả gia đình. Anh rất chăm chỉ, việc nào cũng làm, từ phụ hồ xây dựng, bốc vác, đến lái xe chở hàng... ai thuê gì làm nấy.

Công an tỉnh Hà Nam cho hay, sau khi gây án cả 3 hung thủ đều bỏ trốn. Ngày 21/9, người nhà hai Đông và Thành đã chủ động gặp cơ quan công an để xin vận động chúng đầu thú nhưng không thành.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cho biết: “Đây là nhóm đặc biệt nguy hiểm, manh động. Theo nguồn tin trinh sát, hiện cả 3 tên đã trốn vào các tỉnh miền Nam, khiến công việc truy bắt trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ quyết bắt bằng được chúng về quy án trong thời gian sớm nhất. Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời, phát lệnh truy nã toàn quốc với những tên này”.

