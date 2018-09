Ly hôn vì nuôi trộm trong nhà

Mất tiền một cách bí hiểm, vợ chồng nghi kỵ nhau dẫn đến ly hôn. Họ không ngờ rằng hung thủ chính là người làm thuê nuôi trong nhà bấy lâu.

Công an phường Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) đang tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường. Hung thủ là Võ Đại Dương (sinh năm 1994, ngụ Đồng Tháp) bị bắt ngày 15/4. Tại cơ quan chức năng, Dương khai nhận trong vòng 4 tháng đã thực hiện hàng chục lần trộm tiền của chủ nhà nơi hắn làm thuê là gia đình vợ chồng anh Lê Tài Năng (sinh năm 1982, ngụ phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, cứ một vài ngày, số tiền dành dụm được để trong phòng riêng của vợ chồng anh Năng lại bị lấy mất chút ít. Trong nhà chỉ có một người làm thuê ở cùng là Dương nhưng tên này không có chìa khóa phòng, thế nên hai vợ chồng đều nghi ngờ lẫn nhau. Bi kịch đi đến ly hôn bắt đầu từ đó.

Anh Lê Tài Năng, chủ nhà “nuôi ong tay áo” cho biết, do quen biết với anh trai của Dương, biết Dương thất nghiệp nên anh Năng ngỏ ý thuê Dương lên làm công tại vựa hải sản của mình. “Cách đây 7 tháng, tôi thuê nó với tiền lương 2,5 triệu một tháng, bao tiền cơm. Do quen biết nên tôi xem Dương như người nhà. Nhưng ai ngờ tôi lại nuôi ong tay áo, chính nó khiến gia đình tôi phải ly tán giờ đây khó hàn gắn lại được”, anh Năng nói.

Vì nghi kỵ lẫn nhau về số tiền mất cắp một cách bí hiểm, vợ chồng anh Năng đã dắt nhau ra tòa.

Anh Năng kể, vào dịp cận Tết Giáp Ngọ, sau khi đi giao hàng về, chị Lê Thị Lý (vợ anh Năng) cất vào phòng 30 triệu đồng nhưng hôm sau đem ra kiểm chỉ còn lại 26 triệu. “Mỗi xấp tiền mất một ít chứ không phải mất luôn như bị trộm thông thường. Như thế ai mà nghi ngờ bị trộm đột nhập, tôi gọi hỏi anh Năng thì anh nói không lấy bớt tiền”, chị Lý kể.

Không chỉ có lần đó, trước đó nhiều lần, chị Lý kiểm đếm tiền bán hàng đều phát hiện bị rút ruột chút ít. Chỉ có hai vợ chồng giữ chìa khoá tủ đựng tiền nên vợ chồng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Ai cũng cho rằng người kia lén lút lấy bớt tiền giấu làm của riêng hay ăn chơi riêng lẻ. Anh Năng chia sẻ, bản thân anh bị vợ nghi ngờ ngoại tình đã trộm tiền chung đem cho tình nhân. Ngược lại, anh Năng lại cho rằng vợ mình không thật thà, lấy tiền đem lo liệu việc riêng.

Nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, anh Năng và chị Lý đã sinh ra nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Mâu thuẫn dồn nén lâu ngày rồi cũng đến lúc bùng nổ, hai vợ chồng anh Năng dắt nhau ra toà ly hôn bởi không ai tin tưởng ai.

“Từ chỗ êm ấm, vợ chồng tôi cãi vả rồi đánh nhau, chửi bới thường ngày bởi chuyện mất tiền không rõ nguyên nhân. Chúng tôi đều sai khi không nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh mà cứ đổ hết lỗi cho nhau. Có lần anh Năng lên tận nhà cha mẹ tôi để quậy phá. Thế nên chỉ 2 tháng sau khi phát hiện mất tiền, chúng tôi ly hôn”, chị Lý kể tiếp.



Ngay sau khi ly hôn, nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh Năng nhận thấy người đáng ngờ nhất không phải là vợ mình mà chính là Dương, kẻ làm công cho nhà mình. Không chỉ có anh, chị Lý cũng bắt đầu nghi ngờ Dương nhưng không có bằng chứng.

“Thật ra, tôi biết Dương ăn trộm của tôi 7 lần nhưng không hiểu sao căn phòng không hề có dấu vết bị cậy phá. Và hầu như tên trộm lúc nào cũng biết tôi để tiền ở đâu, cứ thế vào phòng lấy bớt chứ không lục tìm gì cả”, vợ chồng anh Năng cùng lên tiếng.

Theo lời chị Lý, sự việc khiến chị nghi ngờ tên Dương lấy trộm tiền bởi một hôm chị đi đón con vào khoảng 5h chiều có nhờ Dương trông coi nhà nhưng đến lúc về chẳng thấy Dương đâu. Cùng thời gian trên, chị phát hiện bị mất tiền.

Căn phòng tên Dương thường xuyên lẻn vào lấy trộm tiền.

Anh Năng cho biết, trước đó, Dương từng có lần đi giao hàng, người mua trả 5 triệu đồng nhưng Dương đi được nửa đường liền gọi về báo rằng bị rơi mất tiền. Anh gọi lại hỏi người mua hàng về số tiền, đối chiếu với lời Dương khai nên đã cảnh cáo Dương một lần rồi nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó. Cứ mỗi lần bán hàng xong, kiểm tra lại số tiền đều phát hiện mất vài triệu.

Dù làm công tại đây nhưng Dương khá nhàn nhã, suốt ngày chỉ đi chơi game hoặc ngủ, chỉ khi anh Năng và vợ có chuyện đi đâu thì mới kêu Dương trông chừng nhà. Theo một người hàng xóm, Dương nghiện lô đề. Mỗi lần đánh số tiền lên đến hàng triệu. Nhưng không ai hiểu tại sao Dương lại có nhiều tiền đến thế.

Bởi vậy, anh Năng vẫn im lặng chờ đợi cơ hội tìm bằng chứng bắt quả tang hành vi trộm cắp của Dương. Chiều 15/4, anh Năng đi Châu Đốc giao hàng, chị Lý về nhà mẹ ruột nên anh Năng nhờ một người anh họ đến trông quán. Mặt khác, chủ nhà cũng chủ động gọi điện nhờ Dương đến trông quán giúp nhằm tìm ra chân tướng sự việc.

Sau khi nhận lời, Dương đến cửa hàng, dựng xe và vứt chùm chìa khóa mang theo trên bàn sau đó đi chơi game. Lúc này, anh Năng về đến nơi, thấy chùm chìa khoá bèn sinh nghi, thử lấy vào mở cửa phòng mình thì mới biết chìa khoá của Dương mở được phòng riêng của mình.

Hoá ra, Dương đã lợi dụng sơ hở của vợ chồng chủ nhà để đánh thêm chìa khoá giấu riêng. Nhờ có chìa khoá, hắn dễ dàng ra vào phòng riêng của chủ nhà để trộm tiền. Lúc này, anh Năng gọi điện trình báo công an đồng thời gọi Dương về để đối chất làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. “Hắn khai với công an từng lấy có 2 chỉ vàng 24K và 15 triệu nhưng tôi bị mất tới 4 chỉ vàng 24K. Còn số tiền tôi không biết chắc bao nhiêu bởi bị trộm quá nhiều lần”, chị Lý nói.

“Qua đây tôi cũng mong họ hàng gần xa hiểu lý do tại sao vợ chồng tôi ly dị, không phải do ai ngoại tình cả mà do tên ăn trộm được nuôi ngay trong nhà. Mong mọi người hiểu và đừng trách chúng tôi”, anh Năng phân bua. Vợ chồng anh Năng đã có hai đứa con, hiện tại mỗi người đang nuôi mỗi đứa.

Ngày 18/4, công an Thuận An có buổi thực nghiệm hiện trường, mô tả lại quá trình đột nhập và thực hiện hành vi của Dương. Công an đang tiếp tục điều tra sự việc.

