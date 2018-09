Lừa cưới, ẵm 1,4 tỷ đồng của người yêu bỏ trốn

Sau khi cùng chị My rút tiền để mua nhà chuẩn bị cưới, Vũ lấy lý do bận việc, sau đó lặn mất tăm.

Ngày 12/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ việc chị Nguyễn Thị Hải My (sinh năm 1977, quê Yên Bái, hiện trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy,Hà Nội) tố cáo bị lừa tình, lừa tiền, chiếm đoạt tài sản. Người bị tố cáo là anh Vũ (sinh năm 1972, quê ở xã Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định).

Trong đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp, chị My cho biết quen Vũ tháng 4/2012. Khi đó, anh ta nói chưa lập gia đình, đã có tuổi nên muốn tìm một người tử tế để tìm hiểu và xây dựng gia đình.

Vũ nói với chị My là đang làm trưởng phòng kỹ thuật cho Ban quản lý dự án quận Hà Đông (Hà Nội), sắp được đề bạt lên vị trí phó ban và đồng thời làm quản lý về kỹ thuật cho Công ty A.C ở Thanh Trì, Hà Nội.

Để lấy lòng chị My, Vũ đã gặp gia đình chị để đặt vấn đề quan hệ yêu đương và nói sẽ bảo vệ và che chở cho chị My. Qua quá trình tìm hiểu, Vũ nói với chị My là nhà ở quê giờ không còn ai. Bố và em trai Vũ đã mất ở quê và gửi bát hương nhờ nhà chùa hương khói hộ, còn mẹ Vũ thì do sau cú sốc đó đã sang Nhật sống cùng với em trai Vũ tên là Chiến, em gái lấy chồng bên Australia.

Các tin nhắn trao đổi giữa Vũ và chị My nhằm thuyết phục chị rút tiền.

Vũ nói với chị My đang ở nhờ tạm nhà người quen tại phố Chính Kinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhiều lần, chị My tỏ ý muốn vào thăm chỗ ở của Vũ nhưng anh ta từ chối với lý do ở nhờ nên không tiện.

Để tạo lòng tin với chị My và gia đình, Vũ còn thường xuyên đi ôtô đến đưa đón chị và chỉ cho chị nhiều lô đất và nhà cửa anh ta đã mua. Anh ta nói từng làm về bất động sản và đang làm ở Ban quản lý dự án Hà Đông, biết nhiều dự án nhà đất rẻ nên đã rủ chị My đầu tư và mua chung vì trước sau gì cũng lấy nhau. Sau khi yêu nhau được một thời gian, Vũ bảo muốn cưới chị My và rủ chị đi xem ngày cưới để còn có kế hoạch thu xếp công việc và lo mua sắm nhà cửa đồ đạc để chuẩn bị cho đám cưới.

Đến lúc này bản chất lừa đảo của anh ta mới dần lộ diện. Nhiều lần, Vũ nói với người yêu do làm ăn khó khăn, tiền dự án chưa về nên đã vay tiền chị để tiêu. Một lần, Vũ nói mới được mua một suất chung cư Đại Thanh và vay chị My 200 triệu đồng để thanh toán đợt 1.

Trước lễ dạm ngõ khoảng một tháng, Vũ bảo nhà xây của mình ở Mỹ Đình do chậm tiến độ nên chưa được nhận và bàn với chị My mua một căn nhà chung cư khác để ở tạm và đón mẹ về để chuẩn bị lo việc cưới xin.

Vũ nhắn tin qua chat hỏi chị My tiền để góp mua nhà. Nghĩ để một mình Vũ lo cũng quá sức, chị My đã vay tiền của cả bố mẹ và các anh chị để cùng mua nhà. Vũ nói với chị My là ngày 16/10 sẽ đi thanh toán đặt cọc trước 1,2 tỷ đồng để vào nhà ở luôn, sau đó hắn sẽ lo nốt 2 tỷ đồng thanh toán cho chủ nhà.

Trưa 15/10/2012, Vũ đến thăm chị My ốm và thuyết phục chị đi rút tiền. 14h chiều cùng ngày, Vũ đưa chị My ra ngân hàng rút số tiền là 1,2 tỷ đồng. Việc làm này của chị My đã được camera của ngân hàng ghi lại.

Từ sau hôm rút tiền, Vũ chỉ nhắn tin và gọi điện thoại cho chị My, lấy lý do bận việc nên không gặp. Vài ngày sau đó, anh ta nhắn tin cho chị My bảo sẽ bay đi Australia để đón mẹ.

Một tuần không nhận được liên lạc từ người chồng sắp cưới, chị My linh cảm điều chẳng lành. Trưa 31/10/2012, chị đến Công ty A.C để hỏi xem Vũ bao giờ về thì ngỡ ngàng khi thấy anh ta đang ăn cơm cùng mọi người trong công ty.

Hình ảnh Vũ và chị My đi rút tiền được camera ngân hàng ghi lại.

Chị My hỏi chuyện thì Vũ bảo chị cứ về nhà, tối sẽ qua gặp. Nhưng từ đó, Vũ lặn mất tăm cùng với số tiền tỷ chị My góp để cùng mua nhà chuẩn bị cưới xin. Lúc này, chị My mới hay Vũ âm mưu lừa đảo chiếm đọat tài sản của mình và gia đình.

Chị My đến Ban quản lý dự án quận Hà Đông để tìm hiểu, mới ngã ngửa hay biết không có ai là Vũ làm việc ở đây. Công ty Vũ làm việc cũng cho biết, trước đây có một người tên là Huyền từng đến tìm Vũ đòi tiền. Hiện Vũ đã bỏ việc ở công ty cũ và chị My không thể liên lạc.

Ngày 5/12/2012, chị My gửi đơn lên Công an quận Đống Đa tố cáo hành vi lừa đảo của Vũ. Sau vài lần Công an gọi lên hỏi, chị My mới biết Vũ đã có vợ con ở quê và tách riêng hộ khẩu sang thị trấn Yên Định như người độc thân để dễ lừa đảo phụ nữ. Khi bị công an gọi hỏi, Vũ không giải thích được nhiều vấn đề khuất tất nên đã xin công an và chị My cho giải quyết nội bộ.

“Tôi bảo cứ trả hết tiền thì tôi sẽ xem xét việc rút đơn. Vũ đã cầm số tài khoản của tôi và lấy lại chứng minh thư từ công an, nói rằng để về rút tiền trả vào tài khoản cho tôi, sau vài lần gọi điện thoại hẹn gặp nhưng Vũ lại không thực hiện. Tôi đã báo cáo lại với cán bộ trực tiếp điều tra là Vũ không thực hiện như lời anh ta đã nói", nạn nhân trình bày.

Ngày 25/9/2013, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp tục có thông báo giải quyết đơn tố giác của chị My với nội dung: “Do việc giao tiền giữa bà và Trần Văn Vũ không có giấy biên nhận nên không có tài liệu xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ. Việc bà nêu trong đơn khi được đối chất với Vũ tại Công an quận Đống Đa là Vũ đã nhận có cầm tiền của bà và xin số tài khoản, CMT của bà hứa trả tiền cho bà là không đúng”.

Theo chị My, tại buổi làm việc đó giữa chị và Vũ tại cơ quan công an, khi Vũ cầm số tài khoản của chị và chứng minh thư từ cán bộ điều tra, nghĩ Vũ đã thành khẩn nên chị không đề nghị ghi vào biên bản làm việc về chi tiết này. Hơn nữa, sau khi ký biên bản Vũ mới xin khắc phục và giải quyết nội bộ. Đợi mãi không thấy Vũ trả tiền, chị My gọi điện cho cán bộ điều tra hỏi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ngày 12/12, một cán bộ Đội Điều tra hình sự Công an quận Đống Đa cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, tiếp tục xử lý.

* Tên nhân vật đã được thay đổi