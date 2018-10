Lời khai của nghi phạm cố thủ bằng lựu đạn tại Nghệ An

Sơn khai 2 trong số 3 lựu đạn dùng để cố thủ do một người quốc tịch Lào cho, song anh ta không biết lai lịch của vũ khí này.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Lê Ngọc Sơn (35 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ; Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Liên quan tới vụ án, Hoàng Ngọc Sinh bị điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Cơ quan điều tra cũng đang giám định 3 quả lựu đạn thu được trong vụ án để có căn cứ xử lý.

Nghi ạm tại cơ quan công an Lê Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra sau khi đầu hàng đêm 1/10

Ba ngày bị tạm giữ, Sơn sức khỏe bình thường, không có biểu hiện manh động khi cơ quan điều tra lấy lời khai liên quan tới việc cố thủ bằng lựu đạn.

Lê Ngọc Sơn (bên trái) và Hoàng Ngọc Sinh tại cơ quan điều tra.

Giọng nói nhỏ, vẻ lạnh lùng, Sơn khai giữa mình và chị Hoàng Lan Phương (35 tuổi, trú TP Vinh) có mâu thuẫn. Ngày 24/9, Sơn mượn ôtô của anh rể, lấy hai thanh kiếm dài một mét có cán bằng gỗ bỏ vào xe đi tìm chị Phương nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Hay tin người phụ nữ cần tìm có mặt tại một gara ở xã Nghi Phú (TP Vinh), Sơn lái xe tới, song không gặp. Tại gara này, Sơn biết chiếc Audi màu vàng là của em gái chị Phương nên cầm hai kiếm chém vỡ kính chắn gió và gương. Gây án xong, nghi phạm lên xe rời hiện trường.

Sơn dùng kiếm chém gương và kính chắn gió chiếc Audi màu vàng của em gái chị Phương hôm 24/9.

Sơn khai lý do không hợp tác và cố thủ khi bị thực thi lệnh tạm giữ là vì bản thân có nhiều chuyện bức xúc trong cuộc sống và ở chân đang có một vết thương chưa khỏi nên không muốn bị bắt.

"Sơn nói tang vật, lựu đạn dùng để cố thủ, chống trả công an trong nhiều giờ, được một người Lào không quen biết cho trong lần gặp mặt. Bản thân Sơn không biết là chủng loại và lai lịch của loại lựu đạn này", một cán bộ công an tiết lộ.

Nghi phạm cũng quả quyết lúc cố thủ anh ta không sử dụng ma túy.

Sơn nắm chặt quả lựu đạn lúc cố thủ hôm 1/10.

Hồ sơ của Công an Nghệ An xác định Lê Ngọc Sơn cầm đầu một đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An hơn một năm trước, khi 4 đồng phạm bị bắt thì anh ta bỏ trốn ra nước ngoài.

Theo cán bộ công an, Sơn cố tình cố thủ và định liều chết có thể do nghĩ rằng mình đã liên quan tới ma túy, nếu để bị bắt về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản thì sẽ bị thêm tội.

Đại diện nhà chức trách Nghệ An cho hay việc Sơn trở về Việt Nam sau thời gian bỏ trốn nhưng chưa bị bắt liên quan tới chuyên án ma túy "có thể là do thời cơ bắt giữ chưa chín muồi nên ban chuyên án chưa thực hiện".

Cảnh sát cũng đánh giá Sơn là kẻ cộm cán, bản tính lạnh lùng. Những lời khai của nghi phạm luôn được cho là "tìm cách giảm nhẹ tội nhất cho bản thân".

"Trong thời gian cố thủ bằng lựu đạn, Sơn vẫn bình thản dùng Facebook để thách thức công an. Khi được kêu gọi đầu hàng, Sơn vẫn nhắn tin, gọi điện và chụp cả ảnh đang nắm quả lựu đạn trên tay để gửi cho công an nhằm chứng minh bản lĩnh", một cảnh sát tham gia phá án kể.

Lính bắn tỉa được triển khai bao vây lúc Sơn đang cố thủ hôm 1/10 tại nhà riêng ở TP Vinh.

Trước đó, sáng 1/10, nhà chức trách Nghệ An thực thi lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên tại căn phòng ở tầng hai ngôi nhà riêng, Sơn cùng Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi) mỗi người cầm một quả lựu đạn cố thủ. Nhà chức trách Nghệ An phải điều động 250 cảnh sát, trong đó có cả xạ thủ bắn tỉa vây ráp ngôi nhà. Bốn giờ cố thủ, Sinh nhận thức được hành vi nên ra đầu hàng, cầm theo một quả lựu đạn. Còn Sơn cố thủ hơn 14 giờ mới chịu buông vũ khí.

