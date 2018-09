Lời khai của kẻ đâm 5 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Tài ‘Mụn’ khai được người anh quen qua mạng cưu mang trong quá trình trốn chạy dù biết hắn đâm hai hiệp sĩ tử vong.

Ngày 17/5, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tấn Tài (tức Tài ‘Mụn’), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi) về hành vi Giết người và Trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra xác định Tài là người trực tiếp đâm 5 hiệp sĩ đường phố khiến hai người tử vong.

Được xác định liên quan đến vụ án, Ngô Văn Hùng (32 tuổi) bị khởi tố hành vi Che giấu tội phạm. Cả ba nghi phạm này đều từng mang nhiều tiền án, tiền sự.

Tài ‘Mụn’, Phú và Hùng. Ảnh: C.A

Đường đào tẩu của kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, Tài khai đêm 13/5 rủ Phú đi trộm cắp xe máy. Tên này thủ theo con dao để tấn công ai dám ngăn cản chúng trên đường trốn chạy. Khi đi qua shop thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), phát hiện chiếc SH nên Tài cầm đoản vào phá khoá.

Vừa dắt chiếc xe xuống đường, hắn bị nhóm hiệp sĩ lao xe vào xô ngã. Bị vây bắt, Tài đâm gục một người rồi chạy sang bên đường. Bị chặn xe, hắn rút dao đâm 4 người khác. Ngay sau đó, Tài và Phú lên xe bỏ chạy rồi đến đêm chia nhau lẩn trốn.

Không biết đi đâu, Tài gọi điện cho Hùng (quen biết qua mạng) để xin ngủ nhờ. Hắn chạy xe Exciter đến căn nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) và được vợ chồng Hùng đưa lên phòng. Tại đây, sau khi xem thông tin trên mạng, hắn biết mình gây trọng án nên tỏ vẻ hoang mang.

Hùng nghi ngờ gặng hỏi, Tài thừa nhận "em có đi chung với bạn trong vụ này". Tuy biết Tài gây án nhưng Hùng vẫn cho anh ta ở lại phòng, lo ăn ở. Lường trước được việc sẽ bị phát hiện, Tài và Phú bàn bạc tìm nhiều chứng cứ ngoại phạm và thoả thuận "nếu đứa nào bị bắt cũng tuyệt đối không khai đồng phạm".

Nhiều lực lượng tham gia truy bắt

Ngay sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, Ban giám đốc Công an TP HCM huy động Phòng cảnh sát Hình sự, công an nhiều quận huyện cùng tham gia họp án. Đêm đó, cả trăm trinh sát thu giữ toàn bộ camera an ninh các tuyến đường xung quanh để tra soát.

Cảnh sát vây bắt Tài Mụn ở nhà Hùng.

Hình ảnh cho thấy Tài Mụn tấn công và đâm gục 5 hiệp sĩ chỉ trong 13 giây. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người liên quan. Phó trưởng Công an quận 3, trung tá Trần Thị Kim Lý, tình nghi kẻ đâm các hiệp sĩ từng liên quan đến các vụ trộm cướp khác. Trong khi đồng phạm sa lưới, anh ta tiếp tục phạm pháp.

Nhiều người đang bị giam trong các vụ án khác được bà Lý trích xuất, lấy lời khai. Chân dung kẻ thủ ác lộ diện khi hắn từng mang tiền án về tội Trộm cắp và Đánh bạc. Đến ngày 14/5, cảnh sát lần theo bộ đôi này và triệu tập Phú tại huyện Hóc Môn.

Do hình ảnh camera ghi nhận ban đêm, khó xác định nhân dạng, Phú lại tỏ ra bình tĩnh khai nhiều chứng cứ ngoại phạm khiến cảnh sát khó buộc tội. Cùng lúc thu thập căn cứ buộc tội Phú, một tổ trinh sát nòng cốt là Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) đã lần ra được căn phòng trọ của Hùng, nơi Tài Mụn lẩn trốn.

Trong đêm, hàng chục cảnh sát âm thầm tiếp cận căn nhà trong con hẻm ở đường Phạm Văn Chiêu, mai phục trong nhiều nhà xung quanh. Phát hiện cảnh sát, Tài ‘Mụn’ trốn bên trong một lúc rồi bất ngờ phóng lên nóc nhà chạy trốn.

Khi Tài ‘Mụn’ loay hoay phá giếng trời một căn nhà để lẻn vào thì cảnh sát ập đến. Tài ném điện thoại về phía trinh sát để chạy nhưng bị quật ngã. Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai của nhóm này và tìm thêm đồng phạm của vụ án.

Kiến Tường