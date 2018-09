Lời đồn anh em giết nhau vì nhà không phong thủy

Trong hơi men, Tú lao vào đâm anh trai tử vong. Người dân đồn rằng do bàn thờ của gia đình đối diện giếng nước nên gây ra tai họa.

Sau ngày đứa em út Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1994, ngụ thôn 8, xã EaPam, huyện CưMgar, Đăk Lăk) vung dao cướp mạng anh trai trong cơn say, căn nhà hoang vắng, các thành viên còn lại đều trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, dư luận địa phương lại thêu dệt nhiều tình tiết liêu trai.

Vào lúc 22h30 ngày 25/7, sau khi đi uống rượu cùng mấy người bạn trong thôn, Nguyễn Ngọc Tuyền (sinh năm 1989, ngụ cùng địa chỉ) trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Nhìn thấy cô em gái đang ngồi máy tính, nghĩ rằng em ham chơi bời, dù đã tốt nghiệp cao đẳng mà vẫn không chịu kiếm việc làm, sẵn hơi men, Tuyền buông lời quát mắng.

Tự dưng bị trách móc, cô em lập tức cãi lại. Giữa lúc hai người đang xảy ra tranh luận, cậu em út là Tú cũng trở về. Vừa đi nhậu và hát karaoke bên nhà hàng xóm, đứa em út cũng đầy hơi men. Thấy anh cả trách mắng chị có phần vô cớ, Tú bèn xen vào, bênh vực cho chị. Lúc này, người mẹ ngủ trong phòng, nghe thấy ba anh em tranh cãi nhưng cho là bình thường nên không ra can thiệp mà vẫn ngủ tiếp.

Giận đứa em út dám hỗn hào, cãi lại anh, Tuyền đã giang tay tát vào mặt Tú. Bị anh trai đánh, Tú không nói năng gì nữa, lẳng lặng bỏ xuống bếp ăn mỳ. Người chị gái cũng đi vào phòng, mặc ông anh cả ra khóa cổng.

Do vẫn còn ấm ức vì bị em út hỗn hào, khóa cổng xong, Tuyền lại tìm xuống bếp tiếp tục mắng chửi. Lúc này, Tú đang loay hoay trong bếp, tay cầm một con dao nhọn, định dùng để cắt vài lát hành cho vào bát mì. Thấy mình đã nhịn mà anh vẫn lèm bèm chửi bới, Tú vung một nhát trúng vùng đùi trái của anh. Nhát đâm mạnh xuyên qua quần bò của nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân hoảng hốt quay người bỏ chạy. Đứa em còn lao theo, vung thêm một nhát vào sườn phải của anh trai.

Lúc này, người mẹ và cô con gái định ra can nhưng thấy nạn nhân máu me đầy người thì hoảng sợ kêu cứu. Tú cũng đã tỉnh cơn say, vội chạy lại ôm đỡ anh trai. Cả ba mẹ con khiêng nạn nhân ra sân, tiếp tục tri hô hàng xóm. Mọi người xung quanh vội chạy tới, hỗ trợ gia đình đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do nhát dao hiểm ác trúng động mạch đùi, máu chảy quá nhiều, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Biết tin anh trai mất mạng vì mình, Tú trở nên hoảng loạn. Cậu em út này cố thủ trong phòng, gào thét những câu vô nghĩa, đòi đánh chém bất cứ ai bước chân vào.

Phải đến sáng hôm sau, khi cảnh sát có mặt cùng người nhà động viên, Tú mới hoàn hồn, đồng ý ra trụ sở công an đầu thú. Hung thủ khai nhận trong lúc say rượu, chỉ dùng dao khua khoắng, dọa dẫm, chứ không chủ tâm sát hại anh trai.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ liên tục gục mặt xuống bàn, khóc lóc ân hận. Tú không thể ngờ những nhát dao của mình lại hiểm ác đến thế. Theo kết luận khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do mất máu cấp bởi một nhát đâm trúng động mạch đùi, một nhát đâm khiến thủng gan.

Anh cả chết, em trai út vào tù, cô con gái chứng kiến cảnh thương tâm rơi vào tình trạng hoảng loạn, lúc nhớ lúc quên. Người mẹ bị sốc nặng, cứ ngất lên ngất xuống. Hôm xảy ra vụ việc, người cha đi làm rẫy cách nhà gần 20 km. Sau một đêm trở về, gia đình đã lâm vào thảm cảnh, người cha cũng ngơ ngẩn, ngồi lặng như mất hồn.

Chứng kiến một gia đình bỗng nhiên tan nát, những ngày sau thảm án, dư luận địa phương đồn thổi nhiều câu chuyện liêu trai. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến bi kịch anh em tàn sát lẫn nhau là do căn nhà của gia đình mới xây dựng trái với phong thủy.

Nhiều người dân cho biết, sau nhiều năm làm lụng, cha mẹ nạn nhân cũng là của hung thủ mới tích cóp đủ tiền để sửa sang căn nhà ọp ẹp. Tuy nhiên, khi khởi công xây dựng, lại không "xem thầy xem thợ" đàng hoàng. "Căn nhà có hướng ban thờ đối diện với giếng nước ở sân, làm cho toàn bộ phong thủy của ngôi nhà bị gãy. Điều đó sẽ mang lại tai họa cho những người sinh sống bên trong. Bằng chứng là từ khi hoàn thành ngôi nhà, các thành viên trong gia đình ấy thường xuyên cãi vã nhau, chẳng được yên từ ngày nào. Giờ lại xảy ra chuyện em giết anh đau xót này", một người hàng xóm tỏ vẻ hiểu biết.

Nhân chứng này tiết lộ vài ngày trước, vợ chồng chủ nhà đã đi xem thầy địa lý rồi về kể lại như vậy. Tuy nhiên, chưa kịp thay đổi cho đúng phong thủy thì đã "tan cửa nát nhà".

Cái chết của Tuyền cũng được những người hàng xóm kể lại là đã có điềm báo trước. Cách đây mấy ngày, Tuyền có kể chuyện với mẹ và một số người hàng xóm rằng mấy lần nằm mơ thấy có người đâm chết mình.

Trước khi xảy ra vụ việc một ngày, một con bướm trắng to bằng hai bàn tay, cứ bay lượn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Các thành viên trong nhà cùng vài người hàng xóm đều chứng kiến, sau đó cho rằng đó là điềm dữ báo trước cho bi kịch của gia đình này.

"Hôm xảy ra sự việc, Tuyền đi uống rượu cùng một số người bạn ở trong thôn. Lúc tàn cuộc nhậu, thấy Tuyền có vẻ say, mọi người muốn giữ Tuyền cùng ngủ lại. Mọi khi, điều đó vẫn hay xảy ra, bạn nhậu ngủ lại nhà nhau là chuyện bình thường. Nhưng hôm đó như có ai kéo đi, Tuyền vẫn một mực muốn về nhà, nói là sợ mẹ lo lắng. Nếu cậu ấy chịu ngủ lại, chắc đã không xảy ra chuyện đau lòng", một người bạn nạn nhân chia sẻ.

Gia đình có ba đứa con đều đã ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, việc đi làm của họ rất lận đận. Người anh trai cả có nghề lái xe nhưng mãi không kiếm được việc. Cô em gái học xong cao đẳng ra trường cũng đang thất nghiệp. Đứa em út là hung thủ trong vụ việc, học xong cấp hai rồi cũng nghỉ học ở nhà chơi.

Hàng xóm cho biết ba anh em họ cãi cọ nhau là chuyện thường, đến mức cha mẹ nhiều khi chán không buồn can thiệp. Không ngờ rằng chỉ vì men rượu, trong lúc bộc phát, người em đã không kiềm chế bản thân nên gây ra cái chết đau lòng của người anh.

Ông Lê Văn Lương (trưởng công an xã EaPam) cho biết, sau thảm án, một số người đồn thổi những câu chuyện mê tín, không có cơ sở. Thực chất, án mạng bắt nguồn từ sự nông nổi, thiếu suy nghĩ lại có men rượu kích động.

