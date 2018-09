Làm nữ sinh có bầu, 9X lĩnh án nặng

Sau khi giao cấu nhiều lần khiến nạn nhân có bầu và sinh ra bé trai, Tuấn không hỗ trợ gì về vật chất cũng như chịu trách nhiệm với hai mẹ con.

Sáng 16/9, TAND huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1993, ngụ xã Vĩnh Tường) 4 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2011, thông qua một người bạn giới thiệu, Tuấn và nữ sinh lớp 9 tên My (sinh năm 1997) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013, My (lúc này đang học lớp 10) đã nhiều lần đến nhà Tuấn chơi và cả hai đã quan hệ với nhau 3 lần.

Sau đó, My phát hiện đã mang thai nên thông báo cho Tuấn biết nhưng anh ta cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. My cũng không dám nói cho cha mẹ nên giấu kín và tiếp tục đi học.

Đến cuối tháng 11/2013, My chuyển dạ và sinh một bé trai thì gia đình cô bé mới biết con gái mình đã mang bầu suốt một thời gian dài. Lúc này, gia đình Tuấn có đến thăm nom vài lần nhưng không hỗ trợ gì về mặt vật chất và cũng không đề cập tới trách nhiệm chăm sóc hai mẹ con.

Bức xúc, gia đình My đã làm đơn tố cáo đến công an. Theo kết luận giám định ADN, cháu bé do My sinh ra chính là con của Tuấn. Sau đó, Tuấn bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tòa nhận định, bị cáo phạm tội với 2 tình tiết tăng nặng là “phạm tội nhiều lần” và “làm nạn nhân có thai” nên cần xử lý nghiêm. Ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc Tuấn phải bồi thường cho người bị hại 11,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại. Hàng tháng, Tuấn còn có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con số tiền 750.000 đồng mỗi tháng cho đến khi cháu tròn 18 tuổi.

