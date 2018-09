Làm chuyện đồi bại với người yêu tại mộ của con

Bắt người yêu dẫn ra mộ đứa con chung xấu số, Khoa cưỡng ép cô gái quan hệ tình dục bằng nhiều hành động man rợ.

Sáng 17/6, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Đăng Khoa (sinh năm 1994, trú Thôn Nam 3, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) 6 năm tù về tội Hiếp dâm. Người bị hại là người yêu của bị cáo Khoa. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 55 triệu đồng.

Khoa lĩnh án 6 năm tù vì hành vi hiếp dâm man rợ của mình.

Theo cáo trạng, Khoa có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thùy An trú cùng thôn. Trong thời gian yêu nhau hai người đã nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. Khoảng tháng 4/2013, An có thai. Vì có quan hệ họ hàng nên gia đình không đồng ý cho chị quan hệ tình cảm với Khoa. Cô gái quyết định phá thai và đem đến nghĩa địa Diên Sơn chôn cất và chấm dứt quan hệ tình cảm với Khoa.

Khoảng 17h30 ngày 6/2/2014, Khoa yêu cầu An đưa đi thăm mộ con. Tại đây, sau khi viếng mộ Khoa đòi quan hệ tình dục nhưng cô gái không đồng ý. Khoa đã dùng vũ lực vật ngã và lột quần áo của An. Cô gái vùng vẫy chống cự thì bị Khoa đe dọa. Để cô gái không yêu được người khác, Khoa dùng đầu thuốc lá đang cháy dí vào ngực... An khóc lóc, giãy giụa van xin và thề thốt nối lại tình cảm mới được hắn tha.

Theo kết luận giám định pháp y, vùng ngực của nạn nhân có 5 vết sẹo, tỷ lệ thương tật 3%. Tuy nhiên, do chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Khoa không bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích.

Hoàng Văn

* Tên nạn nhân đã được thay đổi