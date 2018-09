Lai lịch hai tử tù vượt ngục T16 Bộ Công an

Thọ "Sứt" cầm đầu nhóm bắt cóc trẻ em, sai đàn em giết người, còn Tình liên quan đường dây giấu 490 bánh heroin trong bình gas công nghiệp.

Công an Hà Nội đang truy tìm hai bị can Lê Văn Thọ (tức Thọ "Sứt", 37 tuổi, ở Hải Dương), Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú ở huyện Quốc Oai). Đây là hai phạm nhân mang án tử hình vừa trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an (Thanh Oai, Hà Nội) cách đây ba ngày.

Thọ "Sứt" và Tình trong tài liệu cảnh sát.

Theo tài liệu, Thọ "Sứt" là tay giang hồ có tiếng ở đất Bắc. Tên này từng cầm đầu nhóm bắt cóc trẻ em ở huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 5 năm trước. Tối 3/3/2012, Thọ cùng nhóm đàn em đi xe BMW 7 chỗ xông vào nhà anh Sồng A Dơ (xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) bắt con gái 6 tuổi của gia chủ rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Thọ "Sứt" điện thoại cho gia đình nạn nhân phải nộp 500 triệu đồng và 5 bánh heroin, cùng 5 lạng ma túy đá với lời dọa "nếu không muốn nhặt xác con về".

Thời điểm đó, nhóm Thọ "Sứt" giữ cháu bé trên ôtô và lái xe quanh các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, rồi về Hà Nội. Đến đêm 5/3/2012, cảnh sát đã bắt được nhóm bắt cóc, giải cứu an toàn cho cháu bé. Riêng Thọ "Sứt" bị cảnh sát cơ động Hà Nội bắt khi tên này xuất hiện tại thủ đô.

Sau vụ án trên, Thọ "Sứt" bị xét xử và thi hành án tại Trại giam Nam Hà (Bộ Công an). Mặc dù đang thụ án, từ trong tù, Thọ đã thuê hai tên dùng súng hoa cải bắn anh Trần Mạnh Tiến gây tổn hại sức khỏe 33%, con trai nạn nhân thương tích 56%.

Đến tháng 5/2015, Thọ lại gọi điện thuê Lê Quang Tuấn sử dụng mìn để giết anh Hoàng Quốc Đức và chị Lê Thu Hà ở tỉnh Sơn La với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã chấm dứt hành vi và ra đầu thú.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2015, Thọ tiếp tục chỉ đạo Vũ Văn Dũng lừa bán 6 bánh ma túy giả cho Lê Văn Chín với giá hơn 1,1 tỷ đồng. Thọ còn chỉ đạo mua bán ma túy số lượng lớn cho nhiều kẻ khác.

Bị kết án tử hình, Thọ được chuyển vào T16 chờ thi hành án. Gã này đang trong giai đoạn kháng cáo.

Không "nổi tiếng" như Thọ "Sứt", tháng 4 vừa qua, Nguyễn Văn Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tình là đàn em của Nguyễn Quốc Hùng, chủ một nhà hàng tại Hà Nội.

Tài liệu thể hiện, Hùng câu kết với một số trùm ma túy, giấu 490 bánh heroin trong bình gas công nghiệp. Sau khi số ma túy này về Hà Nội, Hùng đã cùng với Tình đứng ra giao cho đối tác.

Tuy nhiên, hành vi của Hùng, Tình bị phát hiện. Cùng với đàn anh Nguyễn Quốc Hùng, Tình nhận mức án tử hình trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4. Tình đã kháng cáo để cấp phúc thẩm xem xét vai trò, trong vụ án.

Với việc hai bị can trên trốn khỏi nơi giam giữ, cơ quan chức năng đề nghị người dân hợp tác, trình báo khi phát hiện chúng. Đến nay, sau 3 ngày bỏ trốn, Thọ và Tình vẫn "bặt vô âm tín".