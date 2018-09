Kiều nữ suýt chết vì cú lừa của bạn trai cũ

Đã chia tay nhau vì mâu thuẫn nợ nần, Tài gọi điện lừa bạn gái cũ là đã có tiền trả cô này và hẹn gặp rồi siết cổ cô này bằng dây điện để cướp tài sản.

Ngày 20/10, Công an TP HCM đã tiếp nhận nghi can Bùi Đức Tài (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk) do công an quận 1 bàn giao để điều tra Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Lan (23 tuổi) bạn gái cũ của tên này.

Tài tại cơ quan công an. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó vào chiều 17/10, chị Mai Thị Kim Nhung (23 tuổi) cùng bạn trai đi làm về thì thấy nhà trọ của mình ở trong hẻm đường Nguyễn Văn Cừ khoá cổng. Chị này lấy khoá riêng mở cửa vào thì thấy phòng mình chỉ khép hờ, bên trong tắt đèn tối đen. Khi đèn được mở, chị Nhung hoảng hốt khi thấy cô ban chung phòng là Lan nằm bất động, gương mặt tím tái. Trên người cô này còn nguyên quần jean, áo sơ mi và cổ lủng lẳng sợi dây điện màu đen.

Nghĩ rằng bạn mình tự tử, chị Nhung cùng bạn trai hô hoán rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, cồ nhiều vết bầm. Được cứu chữa, chị này khai nhận bằng hơi thở yếu ớt cho biết kẻ giết mình là bạn trai cũ là Tài. Cảnh sát đã khám nghiệp hiện trường và xác định căn phòng bị xáo trộn, mất một laptop và 2 chiếc điện thoại.

Đến sáng 18/10, sau khi được phẫu thuật tỉnh lại, chi Lan kể mình và tài từng yêu nhau khoảng gần 3 năm do mẹ hắn từng làm thuê trong trang trại cà phê của gia đình. Thời gian qua, Tài đi nghĩa vụ quân sự trở về và sống lang thang không có nơi ở cố định. Thời gian vừa qua, Tài mượn xe máy của cô đi cầm cố ở Bình Dương lấy tiền tiêu xài khiến đôi nam nữ mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Khu nhà trọ nơi Tài gây án. Ảnh: Kiến Tường.

Trưa 17/10, chị Lan nhận được điện thoại của Tài gọi đến cho biết đã có tiền chuộc xe và hẹn đến nhà trọ của Lan để trả. Tuy nhiên, khi đến gặp Lan, tên này mới thú nhận chưa có tiền chuộc xe khiến cô gái tức giận đuổi hắn ra khỏi phòng.

Thấy bạn gái cũ khép hờ cửa phòng, Tài xông vào bóp cổ và dùng sợi dây điện (kết nối máy tính và điện thoại) siết cổ cô gái. Khi thấy chị Lan bất động, tưởng nạn nhân đã chết, nam thanh niên lục phòng lấy đi chiếc laptop, 2 điện thoại và ra khoá cổng rồi bỏ đi.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Tài đang sống lang thang và cha mẹ ở nhà đã từ mặt hắn. Xác định một số nguồn tin, công an quận 1 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ truy bắt được Tài ở tại nhà trọ Hương Xuân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Khai nhận ban đầu của Tài do biết chị Lan có tài sản nên hắn nảy sinh ý định giết người để cướp. Ngày 17/10, hắn gọi điện lừa bạn gái đã có tiền chuộc xe để gặp mặt. Biết buổi trưa, mọi người sẽ đi làm hết nên hắn đón xe ôm đến rồi gọi cô gái ra mở cửa dẫn vào phòng. Tại đây, đôi nam nữ xảy ra cãi vã và Tài đã siết cổ chị Lan rồi cướp tài sản.

Hắn cho biết đã bán chiếc laptop được hơn 7 triệu để mua chiếc xe máy hơn 2 triệu rồi bỏ trốn. Số tiền còn lại Tài đã tiêu xài hết. Nạn nhân đến nay vẫn đang được cấp cứu và chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.