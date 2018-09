Kiều nữ hung bạo đâm chết người tình trẻ

Na có nhiều tình nhân trẻ. Cứ bực lên là cô ta lại đánh đập không thương tiếc. Trong một lần nhậu, Na rút dao đâm chết người tình 24 tuổi.

Lê Thị Kim Ánh (hay còn gọi là Na, 26 tuổi, tạm trú tại khu nhà trọ 9/23/131 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế) đã chia tay chồng hờ, nuôi con nhỏ 2 tuổi nhưng sống rất đầy đủ vật chất, tiêu xài thoải mái nhờ viện trợ của một người tình già là Việt kiều Mỹ.

Đêm 10/8, Na nhậu với một số người bạn, sau đó vì mâu thuẫn nhỏ mà đã dùng dao đâm một nhát vào tim “người tình trẻ” là anh Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi, ngụ kiệt 44, đường Lê Ngô Cát, TP Huế) làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, lúc 19h ngày 10/8, anh Phụng gọi một số người bạn của mình tới phòng trọ của Na để ăn nhậu. Ngoài Na và Phụng, tham gia cuộc nhậu còn có một số người bạn chung.

Na sống sung túc nhờ vào tiền của người tình già ở Mỹ chu cấp.

Hoàng Vũ và Tuấn Long, hai người chứng kiến sự việc, kể lại: “Na và Phụng yêu nhau được một tháng nay, còn chúng tôi đều là bạn cùng hội của nhau, mọi người đều lần thứ hai lên nhà trọ của Na để nhậu. Hôm đó là ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan, Na vui vẻ tiếp đón, chi toàn bộ tiền mua bia và mồi".

Theo hai anh này, trong lúc ngồi nhậu xảy ra lời qua tiếng lại, Na liên tục đánh anh Phụng, có lúc lên ngực, có lúc lại bạt tai. Thậm chí cô ta còn đội nắp của nồi lẩu vào đầu nhưng anh Phụng không hề chống cự.

Chỉ cần anh Phụng xưng hô “tau mi”, có cô gái nào điện thoại, nhắn tin hay làm gì phật ý với Na là đều bị đánh. Anh Phụng từng than thở với họ rằng mình bị đánh như đánh con, đánh chó. Rồi không vừa ý là Na vứt điện thoại xuống sông, hôm sau mua lại điện thoại mới cho anh Phụng.

Đến 22h ngày 10/8, Na kéo Phụng vào một góc phòng, đe dọa: “Ngồi nhậu mà nói chuyện to quá”. Anh Phụng đã có lời xin lỗi nhưng Na vẫn tát vào mặt Phụng 2 cái. Sau đó, anh ta quay lại nói với đám bạn giải tán.

Mọi người chuẩn bị dắt xe đi, Phụng bất ngờ quay lại vào trong, chạy đến gần chỗ Na đang ngồi, cúi xuống vừa hôn tạm biệt người yêu vừa nói một câu gì đó. Ngay lập tức, Na rút con dao Thái Lan vừa gọt trái cây để ở góc phòng đâm một nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi.

Theo kết luận của cơ quan pháp y, nạn nhân chết do bị đâm thủng 2 xương sườn số 5, số 6 và thủng xuyên tim. Sau khi được đưa về cơ quan công an, Na khai báo quanh co, cho rằng do giằng co nên Phụng mới bị trúng mũi dao chứ không hề có chuyện đâm chém. Nhưng trước lời khai của các nhân chứng và kết luận của cơ quan pháp y, cuối cùng Na phải thừa nhận đã ra tay sát hại anh Phụng.

Một người thân của hung thủ cho hay: "Na là người giàu tình cảm, tiêu tiền rất thoáng nhưng ngày nào trong người cũng có mùi men hết, cô uống rất khó say, nhưng say lên là quậy. Cô nhận được tiền “trợ cấp” của người yêu là một ông Việt kiều già rất nhiều tiền, cô kể tháng được gần cả trăm triệu, sau đó đi cho vay nặng lãi ở chợ.

Một ngày cô đánh lô đề tới 2 triệu đồng, ăn nhậu ở đâu đều một mình bao chi tiền hết. Nhậu xong rồi còn đi sàn, đêm đi chơi hết 5 triệu đồng là chuyện thường. Cô ấy có lối sống khuếch trương muốn người khác phải kính nể mình”.

Mẹ của nạn nhân: “Nó hiền nhưng chơi với người không tốt nên mới bị chết thảm”.

Na rất thích cặp kè với “trai tơ” nhỏ tuổi hơn mình. Muốn lọt vào mắt xanh của Na, các thanh niên phải khỏe mạnh và đẹp trai. “Những người này Na cho ăn nhậu, tiền tiêu nhưng phải phục tùng. Tôi quen cô ấy được 5 tháng, thấy cô ấy đã “vui vẻ” cùng với 5 người, chán chê là bỏ. Những anh này cũng như anh Phụng, bị đánh là chuyện thường, cô ta cũng từng vác dao rượt những người tình trẻ khác.

Thời gian này, ngoài cặp với Phụng thì cô ta còn cặp với một thanh niên khác ở dưới Suối Voi (Phú Lộc) đang làm nghề pha chế rượu. Người thanh niên ở Phú Lộc nếu bị đánh thì nói lại hoặc bỏ chạy, nhưng anh Phụng thì không, cứ ngồi vậy, đôi lúc còn chỉ vào mặt, bụng mình rồi nói: “Đánh đi”, một bạn nhậu của Na thuật lại.

Người dân khu vực nơi Na ở trọ cũng không mấy bất ngờ khi thấy ồn ào ở phía nhà trọ của cô này. Chị Lê Thị Lý, chủ nhà trọ cho biết: “Na đã thuê phòng ở được 3 tháng nay. Cô ta tiêu xài rất thoải mái, phòng trọ còn mắc thêm máy lạnh nên tiền điện còn hơn tiền trọ nữa. Ngoài ra, cô còn thường xuyên tụ tập bạn bè là những thanh niên lạ mặt, hay tổ chức ăn nhậu. Na rất dữ dằn, luôn ở thế bề trên đối với đám thanh thiếu niên này. Những người này không có nghề nghiệp ổn định, hay la cà, lêu lổng. Cô ta sống buông thả trong chuyện tình cảm, có quan hệ phức tạp và nhiều tình nhân”.

Na sinh ra trong gia đình có 2 chị em gái, cha mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay khi cô còn là một đứa bé. Cách đây 15 năm mẹ Na “đi thêm bước nữa”, sau đó người cha vì bệnh tật đã qua đời. Mẹ cùng với cha dượng sinh thêm 2 đứa con chung nên cuộc sống vô cùng vất vả, Na phải mưu sinh đủ nghề. Cách đây 8 năm, Na vào TP HCM để học và làm nghề cắt tóc.

Ông Đặng Hồng Ngự (48 tuổi, là cha dượng của Na) than thở: “Na tuy không phải là máu mủ của tôi nhưng tôi thương nó như con gái ruột của mình. Cách đây 7 năm, lúc đó nó ở TP HCM có quen một Việt kiều ở Mỹ, 58 tuổi, người quê gốc ở TP HCM, sinh sống ở Mỹ từ lúc 8 tuổi. Ông này tuy nhiều tuổi nhưng vẫn trẻ trung, phong độ lắm. Na có đưa ông ta về nhà thăm vợ chồng tôi 2 lần, mỗi lần về ông cho vợ chồng tôi 1.000 USD để lo cơm nước. Có một lần ổng về, vợ chồng tôi đang đập móng xây dựng 1 căn nhà cấp 4, thế mà con Na có giúp gì đâu".

Cha dượng trách Na lúc tiền nhiều thì không giúp gia đình.

Ông này nói tiếp: "Người tình Việt kiều cho nó đi du lịch từ Thái Lan, Singapore và nhiều nơi khác. Nó sống sung sướng nhờ tiền viện trợ của ổng. Mới đây, khi sinh nhật con gái của Na, ổng cũng gửi về cho cả trăm triệu đồng. Nhưng nó không giúp gì cho gia đình. Tôi chạy xe thồ kiếm từng đồng nuôi em nó ăn học, mẹ nó hàng ngày tảo tần quang gánh bún bò trước cổng bệnh viện Trung ương Huế, cuộc sống khó khăn. Nó không giúp mà lấy tiền đó nướng vào những cuộc nhậu xuyên đêm, vào sàn nhảy, vũ trường, quán bar. Hơn một năm trời nay con Na không hề bước chân về nhà nữa”.

Khi có tiền nhiều, Na về Huế và yêu một thanh niên không nghề nghiệp ở đường Phan Chu Trinh. Hai người không hề cưới hỏi cũng như đăng ký kết hôn, Na có thai, về ở với “chồng hờ” một thời gian ngắn rồi chia tay. Kết cục của mối tình này là một cháu bé ra đời hiện được gần 25 tháng tuổi. Na vì hận tình nhưng lại thương con nên trên cánh tay xăm rất nhiều tên của con gái là Cát Tường và tên ở nhà là Je Ny.

“Bây giờ nó phải ngồi nhà đá thì vợ chồng tôi nuôi đứa cháu ngoại tội nghiệp này. Thôi thì kệ, biết làm sao, con dại thì cái mang, khi có tiền thì ăn chơi trác táng, lúc vào tù thì gia đình chúng tôi phải lo. Ngày 12/8, vợ chồng tôi gom góp hơn 10 triệu, bồi thường cho gia đình bị hại để họ viết đơn bãi nại, nhưng bên đó có nhận đâu. Chắc họ nghĩ vợ chồng tôi được con gái giàu gửi nhiều tiền nên chắc họ đòi thêm. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Tôi mong rằng khi đi tù về, có lẽ con bé sẽ thay đổi được bản tính, làm lại cuộc đời”, người cha dượng nhìn về phía xa.

Bà Lê Thị Hà (49 tuổi) chua chát tiếp lời chồng: “Tôi nhiều lần giận con gái lắm, cũng từng khuyên ông Việt kiều đừng gửi tiền về nữa, vì gửi bao nhiêu thì nó ăn chơi, tiêu xài hết bấy nhiêu thôi, nhưng ông ta nói: “Cứ để cho em nó chơi cho đỡ buồn, bọn con sống xa cách, ít bữa con đem em qua bên Mỹ thì em nó sẽ sửa đổi tính nết thôi”. Dự kiến ông ta về TP HCM rồi đem Na qua đó sống luôn. Na cũng đã đặt mua vé máy bay rồi nhưng sẽ không bao giờ đi được nữa. Ông ấy thu xếp hết mọi chuyện để về nhưng nghe tin “sét đánh” trên nên giờ cũng không về Việt Nam nữa".

