Kích dục trong tầng hầm quán cà phê 

Trong tầng hầm rộng chừng 8m2, bà Lý tổ chức cho nữ tiếp viên kích dục khách nam với giá 150.000 đồng một lượt.

Chiều 12/9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, kiểm tra hành chính quán cà phê tại thị trấn Yên Viên do bà Nguyễn Thị Lý (54 tuổi) làm chủ. Hai người đàn ông có mặt tại đây được xác định là khách đang chờ gặp tiếp viên. Làm việc với một nữ tiếp viên vừa từ tầng hầm đi lên, công an biết cô này vừa kích dục cho khách theo chỉ đạo của bà chủ.

Bà Lý thừa nhận khách đến kích dục phải trả 150.000 đồng một lượt, trong số này nữ tiếp viên được chia 50.000-70.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, quán cà phê của bà Lý hoạt động từ tháng 8. Do căn nhà ở khu vực đê nên bà thiết kế tầng hầm rộng chừng 8 m2 làm nơi nhân viên kích dục cho khách.

Ngày 13/9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã đề xuất phạt hành chính 20 triệu đồng với bà Lý do tổ chức kích dục. "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra do nghi ở khu vực này vẫn còn một vài quán trá hình như vậy", điều tra viên này nói.

Việt Dũng