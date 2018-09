Không thể giám định ADN xương trong vườn nhà bí thư xã

Công an tin rằng xương thu được trong vườn nhà Lê Thị Hường là của bà Hà nhưng không thể giám định ADN để làm rõ do đã bị đốt cháy.

Xương bà Hà đã bị đốt cháy. Ảnh: Xuân Mai

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời gia đình bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) lên để trao trả gói xương cốt thu được từ vườn nhà Lê Thị Hường, người đã thiêu xác nạn nhân suốt 3 ngày đêm. Số xương này đựng trong 7 ống thủy tinh, đã được cơ quan chức năng xay nhuyễn để giám định, và hai gói xương vẫn còn nguyên cục có màu trắng và đen.

Trưa cùng ngày, gia đình bà Hà đã làm lễ an táng cho nạn nhân. Trước linh cữu của mẹ, anh Nguyễn Hải Sơn nói trong nước mắt: "Dù mẹ đã không còn nhưng các anh em tôi cũng thỏa nguyện khi được chính thức nhận một phần hài cốt để hàng ngày lo hương hỏa cho mẹ nơi chín suối. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xét xử đúng người, đúng tội để bù đắp những thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất mà gia đình tôi phải gánh chịu".

Một số xương đã được xay ra để phục vụ công tác giám định. Ảnh: Xuân Mai

Trước đó, tháng 5/2012, bà Hà (thủ quỹ, thuộc cấp của chồng bà Hường - ông Võ Thanh Mỹ, nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) mất tích không rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra đang xác minh thì đến ngày 15/1/2013 xảy ra việc Hường gọi hai vợ chồng chủ nợ là bà Phan Ngọc Nga và ông Nguyễn Chí Hùng đến nhà để trả tiền nhưng lại dùng dao rựa chém tổng cộng 17 nhát. Do được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu, các nạn nhân thoát chết.

Lúc này, gia đình bà Hà cũng tố cáo Hường đã vay rất nhiều tiền của nữ thủ quỹ, trước khi mất tích bà Hà nói rằng đến nhà vợ bí thư xã để lấy nợ. Nghi ngờ việc bà Hà mất tích liên quan đến Hường nên cơ quan điều tra khám xét, tìm kiếm khắp căn nhà và khu vườn rộng hàng nghìn m2 của bí thư xã. Kết quả thu được rất nhiều xương cốt người nằm ở hố rác nhà Hường.

Một lãnh đạo Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, quá trình điều tra vụ án, Hường không thừa nhận đã giết bà Hà. Người đàn bà này khai, vào buổi trưa bà Hà mất tích đã đến chở bà Hà về nhà mình làm thịt gà. Đang nhổ lông gà thì cầu dao điện hỏng nên Hường nhờ bà Hà sửa. Vợ bí thư xã khẳng định bà Hà không may bị điện giật chết khi đó. Lo sợ phải chịu trách nhiệm, Hường đã lôi xác bà Hà ra sau vườn chất củi, đốt liên tục trong 3 ngày. Khi xương đã bị cháy rụi, Hường dùng vật cứng đập nát xương cốt rồi rải nhiều nơi trong vườn.

Công an tìm xương cốt bà Hà trong vườn nhà bí thư xã. Ảnh: Xuân Mai

Ngoài việc thu giữ số xương cốt còn lại để giám định ADN, tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, cơ quan điều tra còn phát hiện bà Hường bán điện thoại di động của bà Hà cho một cửa hàng với giá 900.000 đồng. Sau đó thấy chiếc sim còn tiền trong tài khoản nên đã cho người đàn ông chạy xe ôm sử dụng. Sau đó, Hường còn bị phát hiện đã bán một lắc 5 chỉ vàng của bà Hà cho một tiệm vàng ở huyện Châu Đức với giá 10 triệu đồng.

"Ngoài lời khai của Hường, những chứng cứ khác thu được không đủ cơ sở xác định bị can này đã có hành vi giết nạn nhân, đốt xác phi tang. Do xương thu được trong vườn nhà Hường đã bị đốt cháy hết nên không thể xác định được cấu trúc xương, giám định ADN", lãnh đạo Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngoài việc xác định đây là xương người thì việc bà Hường nhận đã tự tay đốt xác bà Hà, sau đó lấy vòng vàng, điện thoại mang đi bán... cùng các cơ sở khác, có thể khẳng định số xương đó là của bà Hà.

Hường bị tuyên án tử hình và đang kháng cáo. Ảnh: Xuân Mai

"Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Thị Hường với hai tội danh Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản. Sau khi trao trả số xương cốt cho gia đình nạn nhân, công an tỉnh sẽ chuyển hồ sơ vụ án sang VKS đề nghị truy tố Hường về 2 tội này", lãnh đạo Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thêm.

Liên quan vụ giết hụt chủ nợ là vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng, hồi tháng 3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Thị Hường mức án tử hình. Bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

VnExpress