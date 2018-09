Khởi tố vụ án tài xế container đánh võng hất văng CSGT

Theo cảnh sát, hành vi lái xe container hất văng cảnh sát giao thông của tài xế Châu có dấu hiệu hình sự nên khởi tố vụ án.

Ngày 3/7, đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), quyết định khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ liên quan vụ tài xế Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) lái xe container hất văng cảnh sát giao thông xuống đường.

Khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe container biển Bình Định do tài xế Châu điều khiển vi phạm lỗi tốc độ 66/60 km/h nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tài xế sau đó không xuất trình giấy tờ với lý do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ, rồi bỏ lên xe ngồi.

Khoảng 15 phút sau, Châu nhấn ga khiến hai cảnh sát đang đứng trước đầu xe bị bất ngờ. Thượng úy Lê Hồ Việt Anh nhảy né được, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám vào gương phía đầu xe. Đi được hơn 200 m, tài xế liên lục đánh tay lái khiến chiến sĩ Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, chấn thương nặng.

Cảnh sát thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Hùng Lê

Xe container tiếp tục lăn bánh vài trăm mét nữa. Tổ CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện. Tài xế Châu sau đó cố thủ trên cabin khoảng 30 phút khiến quốc lộ 1A ùn tắc nhiều giờ. Nhà chức trách phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, tài xế mới xuống trình diện.

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Châu lý giải do nóng nảy mất khôn, "biết việc làm này là sai, mong được mọi người thông cảm".

Về sức khỏe của thượng úy Đức, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1, sức khỏe tạm thời ổn định, nói chuyện được.

200 m bám đầu container của CSGT trước khi bị hất xuống đường (thay 2 video trước)

Hùng Lê