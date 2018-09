Khởi tố vụ án giết người thi thể không toàn vẹn ở Vĩnh Phúc

Thấy bạn cùng làm và ông chủ bị tấn công, Cường dùng dao chém Toàn tử vong tại chỗ, thi thể không toàn vẹn.

Chiều 5/7, Lãnh đạo công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Cao Thái (23 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, cùng trú tại Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi giết người. Liên quan đến vụ án còn có Hoàng Đình Thu (27 tuổi, quê Thái Nguyên) đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức do bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 3/7, Nguyễn Minh Toàn (28 tuổi) đến hiệu cầm đồ của Thái ở khu phố 1, thị trấn Hương Canh thoả thuận về việc trả nợ. Tại đây đã xảy ra ẩu đả giữa Toàn với Thái và Thu (nhân viên làm thuê cho Thái). Toàn dùng dao đâm Thái bị thương sau đó bỏ chạy.

Ngay lập tức, Thu điện thoại cho Cường (cùng là nhân viên của cửa hàng) đến cứu viện. 10 phút sau Cường cầm theo dao phớ dài khoảng 60cm đến quán. Thái lấy xe máy chở hai người đi tìm Toàn.

Đến khoảng 21h15, thấy Toàn cầm dao đi bộ gần Trung tâm thương mại Bình Xuyên, cách hiệu cầm đồ gần 50 m, cả 3 nghi phạm cầm hung khí truy sát. Trong cuộc hỗn chiến, Thu bị Toàn dùng dao chém trọng thương. Thấy bạn bị tấn công, Cường vung dao chém Toàn đầu lìa khỏi cổ.

Gây án xong, Thu được đưa đi cấp cứu dưới bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Còn Thái và Cường trở về cửa hàng rồi bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Một nhân chứng cho biết lúc xảy ra ẩu đả đường phố khá vắng vẻ, sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 15 giây. Người này nói khi đó quá sợ hãi đã lao thẳng vào thôn thông báo cho mọi người, trình báo công an. Một nhân chứng khác cho hay khi chạy tới dù đứng cách xa cả chục mét vẫn nhìn thấy rõ thi thể anh Toàn không được nguyên vẹn.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai anh và Toàn từng là bạn thân. Toàn cũng có thời gian làm thuê tại cửa hàng cầm đồ của Thái. Tuy nhiên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc. Đến năm 2016 Toàn nghỉ việc.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, Toàn đã vay của Thái một khoản tiền nhưng chưa trả.

P.D.