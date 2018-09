Khởi tố tài xế container hất văng cảnh sát xuống đường

Ngoài bị khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng, tài xế Hưng sẽ đối mặt với tình tiết tăng nặng do dùng bằng giả điều khiển xe container.

Chiều 4/7, thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng, Đội trưởng điều tra tổng hợp công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội Chống người thi hành công vụ.

200 m bám đầu container của CSGT trước khi bị hất xuống đường (thay 2 video trước)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h30 ngày 30/6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe container biển Bình Định chạy hướng Nam - Bắc, do tài xế Hưng điều khiển vi phạm lỗi tốc độ 66/60 km/h nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tài xế sau đó không xuất trình giấy tờ với lý do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ, rồi bỏ lên xe ngồi.

Khoảng 15 phút sau, Hưng nhấn ga khiến 2 cảnh sát đang đứng trước đầu xe bị bất ngờ. Thượng úy Lê Hồ Việt Anh nhảy né được, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám vào gương phía đầu xe. Đi được hơn 200 m, tài xế liên lục đánh tay lái khiến chiến sĩ Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách, chấn thương nặng.

Xe container tiếp tục lăn bánh vài trăm mét nữa. Tổ CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện. Tài xế Hưng sau đó cố thủ trên cabin khoảng 30 phút khiến quốc lộ 1A ùn tắc nhiều giờ. Nhà chức trách phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, tài xế mới xuống trình diện.

Nghi can Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.L

Ban đầu, làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Hưng khai tên giả trùng với đăng ký trong bằng lái là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Ngày 3/7, khi công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ trong vụ việc này, một người tên Lưu Văn Châu đã gọi điện đến thông báo với nhà chức trách rằng tài xế Hưng đã lấy thông tin đăng ký trên mạng của mình để làm bằng lái xe hạng FC giả.

Bị tố giác, Hưng thừa nhận do không đủ điều kiện cấp bằng lái hạng FC để điều khiển xe container nên đã lên mạng lấy thông tin trên phần mềm tra cứu bằng lái xe của Bộ Giao thông, sau đó làm bằng lái hạng FC giả có dán ảnh của mình để sử dụng, điều khiển xe container.

Tài xế Châu trình bày

Nghi can Hưng bày tỏ sự ăn năn.

Sáng nay, cảnh sát đã làm việc với tài xế Lưu Văn Châu, anh này cho hay không quen biết, cũng chưa từng bị mất hay cho Hưng mượn bằng lái xe. Anh Châu tố giác muộn do đi làm ở nước ngoài, hôm qua trở về mới nắm được thông tin mình bị mạo danh.

Theo Đội trưởng điều tra tổng hơp Công an Can Lộc, việc tài xế Hưng khai gian dối là cố ý gây khó khăn cho cơ quan điều tra, đây là tình tiết tăng nặng.

Hùng Lê