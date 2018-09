Khởi tố người đàn ông phê ma túy xông vào nhà đâm cụ bà

Sau khi sử dụng ma túy, Nam (Quảng Nam) trèo qua tường rào vào nhà cụ bà 73 tuổi, dùng dao đâm khiến nạn nhân thương tích 87%.

Ngày 26/9, công an TP Tam Kỳ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Nam (40 tuổi, trú phường An Xuân) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Duy Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, khoảng 6h30 ngày 11/9, sau khi sử dụng ma túy, Nam trèo rào đột nhập nhà cụ bà 73 tuổi, ở đường Tiểu La, phường An Xuân, rồi khống chế, đâm vào vai khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã khống chế Nam, thu giữ con dao gây án và bàn giao cho công an. Cụ bà được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Kết quả giám định nạn nhân bị tổn thương 87% sức khỏe.

Sơn Thủy