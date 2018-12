Khởi tố kẻ khống chế con 14 tháng trên nóc nhà

Tìm không thấy vợ, Hà sử dụng ma túy đá rồi bế con trai ruột lên mái nhà khống chế nhiều giờ dọa sát hại.

Ngày 1/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn, Vinh) về tội Giết người.

Bị can Lê Ngọc Hà.

Trước đó Lê Ngọc Hà xảy ra mâu thuẫn với người vợ thứ hai. Cô này rời nhà đi, để lại con trai 14 tháng tuổi, khiến Hà không thể liên lạc. Sáng 21/11, sau khi sử dụng ma túy, Hà bế theo con trai từ nhà riêng đi bộ vài cây số tới khu vực nhà trọ của một hộ gia đình ở khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, để tìm vợ vì nghi ngờ cô trốn tại đây.

Hơn 9h cùng ngày, tìm vợ không thấy, Hà bực bội bế đứa trẻ lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nóc nhà khác liền kề, vừa leo vừa gào thét. Người đàn ông này một lúc lại có biểu hiện bất thường như cầm tay chân, lắc con trai và dọa ném xuống đất. Kẻ ngáo đá còn cầm một chiếc kéo dọa đâm vào người đứa trẻ.

Khi cảnh sát tiếp cận khuyên nhủ không được làm tổn thương đứa trẻ, Hà vẫn hung hăng dọa sát hại và tiếp tục bế con tin chạy nhảy qua nhiều nóc nhà. Hơn 11h, ngồi tại mái nhà ngói dốc 45 độ, Hà nhiều lần tung cháu bé lên không rồi dùng tay đỡ chụp, đưa cháu vòng qua vai cổ xoay tròn rồi tuột tay làm cháu rơi xuống mái tôn ở độ cao 5m so với mặt đất.

Lê Ngọc Hà lúc bị khống chế. Ảnh: Anh Thư.

Kẻ ngáo đá sau đó nhảy theo xuống mái tôn tiếp tục bế đứa trẻ và thả thẳng xuống sân bê tông ở độ cao 4 m. Tuy nhiên cảnh sát đã túc trực sẵn dưới sân và hứng đứa trẻ thành công. Sau khi ném đứa trẻ, Hà cũng nhảy xuống sân và bị cảnh sát khống chế.

Lê Ngọc Hà có hai đời vợ, 3 con. Nghi can từng có một tiền án liên quan tới ma túy, từng nghiện ma túy lâu năm và đã đi cai nghiện nhưng không có kết quả.

Hiện cháu bé sức khỏe đã hồi phục.

Bố khống chế con trai, ném từ tầng hai xuống đất Lê Ngọc Hà tha lôi, quăng quật con nhỏ trên nóc nhà (video có hình ảnh ghê rợn, độc giả cân nhắc khi xem)