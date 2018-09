Khởi tố kẻ đốt người tình vì không đòi được vàng

Nam bị khởi tố tội giết người. Ngoài ra, nhiều khả năng hắn còn bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) về tội giết người. Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xem xét khởi tố Nam về các hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Nam đã được cơ quan điều tra đưa từ bệnh viện về trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục điều trị thương tích. Cụ thể, khi gây án Nam bị bỏng hai chân, trong quá trình trốn chạy Nam bị chấn thương sọ não.

Nam thực hiện lại hành vi tội ác trong quá trình thực nghiệm hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Theo lời khai ban đầu, giữa Nam và chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) có quan hệ tình cảm, từng định tiến tới hôn nhân. Nam khai trong quá trình quen biết, Nam có đưa cho chị Trinh một số vòng vàng nhờ cất giữ.

Gần đây, chị Trinh muốn chia tay mà không nói rõ lý do nên Nam đòi lại số vòng vàng trên nhưng không được. Tức tối, Nam dùng xăng đốt nhà người yêu. Đến nay, nạn nhân của vụ án là chị Trinh vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng thương tích nặng (bỏng độ 3, đa chấn thương do bị vật sắc nhọn đâm) nên cơ quan điều tra chưa tiếp xúc lấy lời khai được. Do đó, những lời khai của Nam tại cơ quan công an mới chỉ là lời khai một phía.

Trước đó, sáng 2/6, Nam bỏ can xăng vào ba lô tìm đến nhà chị Trinh (1094/3 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp). Tại đây, Nam đã đổ can xăng lên người chị Trinh và châm lửa đốt. Lúc này, anh rể chị Trinh là Nguyễn Hữu Tùng chạy ra dập lửa thì Nam dùng dao tấn công làm anh Tùng bị thương.

Ngoài ra, thời điểm Nam đốt nhà còn có chị Đặng Thị Bích Liên (chị ruột chị Trinh) cũng bị bỏng nặng. Sau khi gây án, Nam leo lên mái nhà người dân gần đó chạy trốn trước sự truy đuổi của lực lượng công an, dân quân nhưng cuối cùng Nam đã bị khống chế, bắt giữ.

Căn nhà bị đốt do vợ chồng anh Tùng - chị Liên thuê ở cùng với chị Trinh. Lửa đã làm cháy trụi căn nhà cùng ba xe máy và tài sản bên trong. Thiệt hại về tài sản theo các nạn nhân chưa thống kê được.

Theo Pháp Luật TP HCM