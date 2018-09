Khởi tố hai người vận chuyển hơn nửa tấn pháo

Hai người đàn ông Quảng Trị ngụy trang hơn 630 kg pháo trên xe tải chở hoa quả, chưa kịp tìm mối tiêu thụ thì sa lưới.

Chiều 5/6, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết hôm nay khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Tý (26 tuổi) và Nguyễn Trường Khánh (35 tuổi), đều trú tỉnh Quảng Trị), về tội vận chuyển hàng cấm.

Tý cùng đồng phạm và tang vật vụ án. Ảnh: Anh Thư.

Theo hồ sơ, sau thời gian lập án theo dõi, ngày 27/5 xác định xe tải biển Quảng Trị chở pháo theo hướng Nam - Bắc, công an huyện Nghi Lộc quyết định "cất lưới". Hơn 13h cùng ngày, chiếc xe nghi vấn chạy tới đường ven sông Lam, huyện Nghi Lộc, bị cảnh sát chặn đường.

Khám trên thùng xe chở hoa quả tươi, nhà chức trách phát hiện 23 thùng giấy chứa pháo, chủ yếu là pháo hoa có xuất xứ nước ngoài. Tổng trọng lượng 630 kg.

Chiếc xe lúc bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Anh Thư.

Người điều khiển xe là Đoàn Văn Tý khai chở thuê cho Nguyễn Trường Khánh từ Quảng Trị ra Nghệ An để lấy tiền công 8 triệu đồng. Trong ngày, cảnh sát bắt Khánh khi đang ở Nghệ An đợi giao dịch số pháo này cho đối tác.

Làm việc với công an, Khánh khai pháo được mua tại Lào và Thái Lan rồi đưa về Quảng Trị cất giấu trước lúc tìm mối đưa ra Nghệ An và các tỉnh tiêu thụ song chưa thực hiện trót lọt thì bị sa lưới.