Khởi tố bà nội sát hại cháu gái 20 ngày tuổi

Nghi can Phạm Thị Xuân bị cơ quan điều tra cáo buộc đã khiến cháu nội hơn 20 ngày tuổi tử vong, phi tang xác.

Sáng 6/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình) về tội Giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự, đại tá Lê Trung Hiếu - người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hoá - cho hay.

Nghi phạm Phạm Thị Xuân tại cơ quan điều tra.

Vụ việc xảy ra tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Bé Lê Minh Anh 20 ngày tuổi là con thứ hai của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi).

Gia đình trình báo, khoảng 18h45 ngày 25/11, bà Xuân đang bế bé gái trong nhà thì bị hai người bịt mặt đi xe máy xông vào khống chế. Người đàn ông dùng dao đe dọa còn người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Họ sau đó giằng lấy bé gái rời khỏi hiện trường.

Gần hai ngày sau, thi thể bé được phát hiện tại bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn. Xác bé đựng trong một bao tải, bên ngoài ghi tên người cha và số điện thoại liên lạc. Sau ba ngày điều tra, công an xác định nghi can sát hại bé gái chính là bà Xuân, bà nội nạn nhân.

"Không phải vụ bắt cóc như thông tin ban đầu. Các bằng chứng và lời khai cho thấy tất cả đều do bà Xuân tự dàn dựng câu chuyện”, công an cho hay.