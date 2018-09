Khởi tố 4 người bắt nữ sinh đeo biển 'Tôi là trộm'

Nửa tháng sau khi bé Liên bị trói và bắt đeo bảng 'Tôi là người ăn trộm', 4 nhân viên siêu thị sách Vĩ Yên bị khởi tố và tạm giam.

Ngày 25/4, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Tân (30 tuổi), Phan Văn Hải (25 tuổi), Lê Trần An (23 tuổi), Nguyễn Thanh Cưng (26 tuổi) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Những người này đều là nhân viên siêu thị Vĩ Yên đóng trên địa bàn.

Theo Công an huyện Chư Sê, hành vi của nhóm nghi can này có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác. Tuy nhiên, dù được giải thích các quyền và nghĩa vụ đối với cháu Liên nhưng phụ huynh nữ sinh vẫn không yêu cầu khởi tố nhóm nhân viên siêu thị sách nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý các nghi can về tội này.

Sau khi ép Liên đeo biển, nhóm người đã chụp lại ảnh và đăng lên Facebook.

Theo điều tra ban đầu, trưa 10/4, Liên (học sinh lớp 7 một trường tại thị trấn Chư Sê) cùng một bạn nữ đến siêu thị Vĩ Yên để mua giấy kiểm tra. Liên đã lấy 2 cuốn Trạng Quỳnh giấu vào người. Khi nữ sinh ra khỏi tầng 2 của siêu thị, máy kiểm tra đồ vật báo có sản phẩm chưa thanh toán. Thấy vậy, Tân - tổ trưởng tổ bảo vệ - lập tức gọi Hải đến cùng kiểm tra.

Bé Liên lấy 2 cuốn truyện đặt lên bàn, Hải tiếp tục kiểm tra xem có giấu thêm tài sản gì không. Khi đó, An, tổ trưởng tổ bán hàng, đến yêu cầu bé Liên viết tường trình sự việc và hỏi tên cha mẹ nhưng nữ sinh không trả lời.

Sau khi viết xong bản tường trình, bé Liên cầm dùi cui của nhân viên siêu thị đập vào trán mình, được cho là để tự tử, vì sợ gia đình biết chuyện. Sau đó cô bé lại mượn dao nhưng nhân viên ở đây không cho. Liên đòi nhảy lầu tự tử thì An và các nhân viên khác giữ lại.

Lúc đó, Cưng nói: “Lấy băng keo trói lại xem nó có nhảy được không” rồi đi lấy băng keo và cùng An giữ tay, trói nữ sinh vào thành lan can. Cưng tiếp tục bảo Hải đi gặp kế toán Trần Thị Kim Oanh (31 tuổi) để in tờ giấy có dòng chữ “Tôi là người ăn trộm”, dán băng keo ngay trước ngực bé Liên. Khi cô bé co tay xé được tờ giấy này, Oanh đã in nhiều tờ khác để Cưng tiếp tục dán giấy vào ngực Liên. Hình ảnh bé Liên đang bị trói với tấm biển “Tôi là người ăn trộm” được Hải chụp lại bằng điện thoại.

Khoảng một tiếng sau gia đình đến đưa Liên về sau khi bị nhà sách bắt đóng phạt 200.000 đồng. Đến 14h cùng ngày, Hải đăng ảnh chụp được lên trang Facebook cá nhân. Sau khi thấy có nhiều ý kiến bình luận về tấm ảnh, Hải đã gỡ xuống.

VnExpress

*Tên nữ sinh đã được thay đổi