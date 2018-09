Kẻ xả súng ở Thái Bình chuẩn bị di ảnh trước khi tự tử

Đặng Ngọc Viết đã đi chụp và chuẩn bị ảnh thờ trước khi đến trụ sở UBND thành phố Thái Bình nổ súng bắn 5 cán bộ rồi tự sát.

Sáng 12/9, trong cơn mưa tầm tã, rất đông người dân địa phương đã đến đám tang chia buồn với gia đình Đặng Ngọc Viết (sinh năm 1971, ở số nhà 11, ngõ 345, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Sau khi vào trụ sở UBND thành phố Thái Bình xả súng làm nhiều cán bộ bị thương, trong đó một người chết, Đặng Ngọc Viết được phát hiện đã chết tại huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Hầu hết mọi người đều bất ngờ trước sự việc do Viết gây ra. Bà Tuyết (hàng xóm gia đình Viết) cho hay: “Thằng Viết tính nó hiền lành. Hôm qua nhận tin nó mang súng vào UBND thành phố bắn cán bộ mà ai cũng bất ngờ, không tin đó là sự thật”.

Trước khi gây ra vụ án, Viết đã chuẩn bị trước di ảnh cho mình.

Đặng Ngọc Viết đã ly dị vợ khoảng hơn một năm nay. Anh ta có hai con, con gái lớn 19 tuổi, con trai 10 tuổi. Trong căn nhà nhỏ, con gái hung thủ nằm khóc ngất bên thi thể cha.

Gia đình cho biết, Viết vốn tính hiền lành, từ ngày về địa phương, làm thuê kiếm sống nuôi hai con và anh trai là Đặng Văn Công bị tật nguyền cùng với cha đẻ đã lớn tuổi. Gia đình nhận được tin khoảng gần 15h chiều 11/9 và hoàn toàn bất ngờ về việc này.



Nguyên nhân của vụ việc được gia đình hung thủ phán đoán, có thể do mâu thuẫn trong việc giải phóng mặt bằng và đền bù tiền dự án trên địa bàn phường Kỳ Bá (TP Thái Bình) và căn nhà Viết đang sống có liên quan đến dự án này.

Ngôi nhà nơi Viết đang ở có diện tích khoảng 200 m2. Trong quá trình giải quyết đền bù, anh ta từng làm đơn kiến nghị lên chính quyền về việc đền bù đất của gia đình.

Ngày thường, hung thủ được nhận xét là người hiền lành.

Một người thân cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc tại UBND thành phố Thái Bình, Viết đã đi chụp ảnh và chuẩn bị di ảnh cho mình. Thấy hành động lạ, gia đình có hỏi nhưng Viết không nói rõ mục đích.

Bà Lê Thị Tám (57 tuổi, xóm 5, thôn Dục Xương, xã Trà Giang) cho biết, khoảng 15 giờ chiều 11/9, có một người đàn ông đến chùa nói là đến chơi. Người này giới thiệu tên là Viết là dân gốc ở làng. Sau đó, bà Tám đi nấu cơm còn Viết ngồi chơi uống nước với các phật tử tại chùa.

“Sau khi lang thang quanh chùa, Viết đi đến lăng Phật bà Quan Âm chắp tay đi vòng quanh hơn 30 phút. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi tới giờ cơm, Viết có xin một bát cơm chay ở nhà chùa để ăn sau đó ra ngồi tại phía lăng Phật bà rồi ngồi im tại đó. Thi thoảng anh ta con quỳ gối dưới chân bức tượng Phật bà Quan Âm”, bà Tám kể lại.

Đến khoảng 19h, khi bà Tám đang làm việc trong bếp bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn giống như tiếng pháo, một phật tử khác trong chùa là ông Phạm Công Uynh (76 tuổi, là Hội trưởng Hội phật tử chùa Đông Sơn) cũng đang có mặt tại chùa nghe tiếng vội lấy đèn ra soi thì thấy Đặng Ngọc Viết đã nằm dưới chân tượng Quan Âm, sùi bọt mép. Không lâu sau đó thì công an tới nhưng Viết đã tử vong. Khi lật người Viết lên mới phát hiện ở ngực có vết thương như súng bắn.

Bà Tám cho biết thêm, Viết đã dùng súng tự bắn vào ngực, sau đó ném súng xuống dưới ao rồi tử vong. Lực lượng công an sau đó đã cho người dùng nam châm để mò và phát hiện khẩu súng dưới ao. Khi trò chuyện, Viết cũng tâm sự với những người phật tử chuyện mình bất mãn về việc đền bù đất đai. Đến 12h trưa 12/9, gia đình tổ chức khâm liệm cho anh ta.



Đại diện Công an phường Kỳ Bá (TP Thái Bình) cho biết, từ nhỏ anh ta được bố mẹ nuôi ăn học, lớn lên đi xuất khẩu sang Nga. Đến năm 1996 Viết về nước khoảng 2-3 năm rồi lại tiếp tục sang Nga. Năm 2011 Viết trở về nước, chủ yếu ở nhà lao động tự do.



Sau khi lĩnh số tiền đền bù hơn 500 triệu đồng để giải phóng mặt bằng, tháng 5, Viết vào Nam chơi và mới trở về quê cách đây hơn một tuần.

Một cán bộ điều tra cũng cho biết, Viết chưa có tiền án, tiền sự gì. Bình thường, anh ta rất hiền lành. Trước khi xảy ra sự việc, Công an phường Kỳ Bá có nhận được tin báo có xảy ra vụ va chạm giữa Viết với một người dân tên Huệ ở cùng phố. Tuy nhiên, khi công an đến thì Viết đã bỏ đi.

Theo VTC, Dân Việt