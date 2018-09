Kẻ vượt ngục thành trùm thuốc lắc lớn nhất Việt Nam

Văn Kính Dương – ông trùm ma tuý đá ở Sài Gòn vừa bị bắt từng vượt ngục trốn khỏi trại tạm giam Cầu Cao (Thanh Hoá), tên này nhiều lần thoát khỏi các cuộc truy quét gắt gao của cảnh sát.

Văn Kính Dương (tức Trần Ngọc Hiếu, 36 tuổi, trú Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất cả nước mới bị Công an TP. HCM triệt phá đầu tháng 4 đang mang lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ do Công an tỉnh Thanh Hoá ban hành.

Ông trùm Văn Kính Dương (bên phải) và đồng phạm bị theo dõi. Ảnh: C.A.

Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng Thanh Hoá, Dương từng tham gia một đường dây vận chuyển ma túy hết sức tinh vi tại khu vực phía Bắc. Năm 2008, đường dây này bị triệt phá, Dương nhận bản án 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong thời gian thụ án tại trại giam Thanh Lâm (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an), Dương ở chung phòng với ba phạm nhân khác cùng quê Hà Nội. Trong nhóm này, có Mã Thanh Phương (46 tuổi, phường Đồng Tâm, Quận Hai bà Trưng), đang thụ án 30 năm tù về nhiều tội danh nguy hiểm.

Đầu tháng 10/2010, nhóm phạm nhân này được trích xuất chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) để chờ xét xử do liên quan một vụ án khác. Tại đây, Dương và 3 phạm nhân khác đã cùng thực hiện một cuộc vượt ngục được cho là chưa từng có ở Thanh Hoá.

Theo lãnh đạo Công an Thanh Hoá, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, đêm mùng 3 rạng sáng 4/11/2010, Dương, Phương và 2 phạm nhân còn lại là Lê Hồng Hạnh (45 tuổi, phường Thịnh Quang, Đống Đa); Trần Văn Tài (34 tuổi, xã Tân Minh, huyện Thường Tín) đã bàn nhau cưa song sắt ô cửa thoáng, rồi vượt tường qua hàng rào thép gai trốn ra ngoài.

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phải huy động 600 cảnh sát ngày đêm ráo riết truy tìm nhóm phạm nhân vượt ngục. Núi Rừng Thông (huyện Đông Sơn) - địa điểm tình nghi các phạm nhân lẩn trốn bị phong toả, bao vây nhiều ngày, tất cả đường dẫn vào chân núi bị kiểm soát nghiêm ngặt. Trên sườn núi, lực lượng tinh nhuệ được trang bị vũ khí và dẫn theo chó nghiệp vụ ráo riết truy tìm suốt cả ngày.

Tuy nhiên khu vực này địa hình đồi núi tương đối phức tạp lại nằm giữa khu vực dân cư đông đúc nên lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn. Nhóm tù vượt ngục trốn thoát. Một thời gian sau, công an bắt được hai phạm nhân, còn Dương và Phương vẫn bặt vô âm tín.

Văn Kính Dương sau đó bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã quốc tế loại đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ. Cảnh sát nhận định, tên này có thể đã trốn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Đầu tháng 4/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP Hải Phòng khám phá một đường dây cung ứng ma túy đá khắp các tỉnh thành Bắc - Nam do người đẹp Hoàng Phương Lam (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

Trong đường dây này, Văn Kính Dương cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (31 tuổi, quê Thái Nguyên) là mắt xích quan trọng. Dương một lần nữa tẩu thoát thành công, không để lại dấu vết.

Văn Kính Dương (thứ hai từ trái sang) cùng ba đồng phạm bị truy nã khi cùng trốn trại tạm giam Cầu Cao ở Thanh Hoá. Ảnh: C.A.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017, khi Công an TP. HCM lập chuyên án 516 E, cắt cử hàng trăm trinh sát phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy được cho là lớn nhất nước từ trước đến nay thì chân tướng Văn Kính Dương mới bại lộ.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian lẩn trốn từ năm 2012, Dương làm toàn bộ giấy tờ cá nhân giả và đổi tên thành Trần Ngọc Hiếu (tức Hoàng “béo”) và trở thành ông trùm sản xuất ma túy.

Hôm 7/4, khi Dương vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đã bị trinh sát bắt giữ, nhiều đàn em của hắn cũng lần lượt sa lưới. 200 cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm này tại TP HCM và các tỉnh thành.

Hàng trăm kg ma túy sơ chế, 500.000 viên thuốc lắc (ước tính trị giá 200 tỷ) bị thu giữ. Nhiều máy móc, thiết bị, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), bất động sản ở Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nội... bị niêm phong.

Chân Nhân