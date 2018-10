Kẻ ôm lựu đạn cố thủ tại Nghệ An từng cầm đầu đường dây ma túy lớn

Cảnh sát từng khám nhà của Sơn và thu 13 cây vàng cùng các vật dụng liên quan tới một vụ án ma túy.

Chiều 2/10, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cung cấp thông tin liên quan tới vụ án Lê Ngọc Sơn (35 tuổi) cầm lựu đạn cố thủ hơn 14 giờ trong tầng hai tại nhà riêng ở đường Hồng Bàng (thành phố Vinh) hôm qua.

Lê Ngọc Sơn tại cơ quan công an.

Về nhân thân của Sơn, Đại tá Hùng cho hay hắn ta từng có tiền án liên quan tới ma túy. Hơn một năm trước, cảnh sát chống ma túy Công an tỉnh xác định Sơn là người cầm đầu một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Nghệ An làm điểm trung chuyển trước khi vận chuyển đi các tỉnh khác.

"Khi cảnh sát phá chuyên án ma túy này, bắt giữ 4 người thì Sơn bỏ trốn sang Trung Quốc, rồi sang Đức. Khám xét nhà riêng của Sơn, nhà chức trách thu 13 cây vàng, cùng một số tang vật liên quan", Đại tá Hùng (Phó giám đốc Công an Nghệ An) thông tin.

Bẵng đi một khoảng thời gian, gần đây Sơn trở về quê. Cảnh sát nhận định, lần về quê này Sơn nhằm mục đích nghe ngóng tình hình xem chuyên án ma túy liên quan tới hắn ta có được công an theo dõi nữa hay không.

Hôm 24/9, Sơn dùng kiếm chém vỡ kính chiếc xe Audi của gia đình một phụ nữ do mâu thuẫn.

Chiếc Audi mà Sơn đã dùng kiếm chém gây thiệt hại 175 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ để thực hiện lệnh tạm giữ Sơn. Tuy nhiên ngày 1/10, cảnh sát tới nhà thì Sơn để thực thi nhiệm vụ thì gặp phải sự phản kháng. Cố thủ cùng với Sơn trong nhà này còn có một người bạn là Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương).

Lãnh đạo Công an tỉnh cho hay, để xử lý vụ việc hiệu quả nhất, Công an thành phố Vinh đã chủ trì phối hợp với các phòng của Công an tỉnh để triển khai lực lượng với quân số khoảng 250 người. Phương án kêu gọi đầu hàng được Công an duy trì liên tục nhiều giờ liền, trưa cùng ngày nghi phạm tên Sinh đã nhận thức được hành vi nên ra ngoài, cầm theo một quả lựu đạn để giao nộp.

Quả lựu đạn thu tại căn phòng nơi Sơn cố thủ.

Việc thuyết phục Sơn đầu hàng vẫn không có kết quả dù bố đẻ, người thân và bạn bè đều được công an đưa tới hiện trường để khuyên nhủ anh ta. Hơn 23h cùng ngày, phương án tấn công vào căn phòng nơi Sơn cố thủ đã được Công an tính đến. 23h30 phút, một cán bộ Công an tiếp cận để vận động Sơn lần cuối, chừng 10 phút sau thì nghi phạm đồng ý buông vũ khí để giao mình...

Vụ án đang được cảnh sát hình sự thành phố Vinh thụ lý. Nghi phạm Sơn bị tạm giữ về các hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác; Chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Công an thành phố Vinh và các đơn vị liên quan.