Kẻ nhiễm HIV buôn 12 bánh heroin nhận án tử hình

Lợi dụng thời gian tại ngoại, Thanh mang súng tới cửa khẩu nhận ma túy của người Lào và bị công an Nghệ An bắt trên đường trở về.

Ngày 23/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Đăng Thanh (48 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Đăng Thanh tại tòa hôm nay.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Lê Đăng Thanh bị cảnh sát bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, song do bị nhiễm HIV, sức khỏe yếu nên bị can được Công an thành phố Vinh cho tại ngoại.

Lợi dụng thời gian tại ngoại, hồi tháng 4, Thanh được một người đàn ông trú tại TP HCM đặt mua 180 triệu đồng heroin nên nhận lời. Thanh sau đó liên lạc với một người Lào để mua 12 bánh heroin với giá 150 triệu đồng.

Đầu tháng 5, Thanh mang theo một khẩu K59 chạy xe máy tới khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhận ma túy từ người Lào. Nhận hàng xong, Thanh chạy xe về tới địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì bị Công an Nghệ An bắt, thu tang vật 12 bánh heroin cùng súng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khước từ quyền được nói lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án.

HĐXX đã tuyên bị cáo Thanh mức tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Thanh từng bị tuyên 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy trong vụ án bị bắt hồi tháng hai.