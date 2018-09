Kẻ nã đạn ở Thái Bình 'nhát như cáy'

Đặng Ngọc Viết - kẻ nã đạn bắn 5 người ở Thái Bình - được mẹ vợ đánh giá là chu toàn, không có gì chê trách.

Sáng 13/9, dẫn con trai 10 tuổi của Đặng Ngọc Viết (nghi can xả súng vào 5 cán bộ tại Thái Bình) về nhà sau đám tang, bà Bùi Thị Kim (mẹ vợ cũ của Viết) kể đã phải cưu mang vợ chồng Viết trong những ngày mới kết hôn. Bà lo tiền cho vợ chồng con gái sang Nga. Hai con của Viết ở lại với ông bà nội ngoại. Một năm sau, vợ chồng Viết gửi tiền về cho bà trả hết nợ.

Theo bà, năm 2008, khi kinh tế dư dả, Viết muốn về Việt Nam nhưng vợ thích ở lại. Không ai chịu nghe ai, 2 năm xa nhau, vợ chồng Viết ly dị. Tòa giao hai con cho vợ Viết nuôi. Bọn trẻ sống cùng với bà ngoại. Theo phán quyết, mỗi tháng Viết chu cấp một triệu đồng nuôi con.

Bà Bùi Thị Kim cho rằng Viết rất tốt, tuy nhiên thi thoảng hay chơi cờ bạc. Ảnh: PS

Bà Kim biết Viết không công ăn việc làm ổn định nên cũng chẳng đòi hỏi. Không đều đặn chu cấp nuôi con nhưng mỗi khi có tiền Viết đều gửi bà vài ba triệu. Các con thi thoảng được Viết mua quà, sắm đồ. Việc hiếu lễ trong gia đình, Viết được bà Kim đánh giá "chu toàn".

"Viết không rượu chè, tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn 10 năm làm rể. Tôi quý như con đẻ", bà Kim nói và cho hay Viết cũng tâm sự với mọi người rằng quý mẹ vợ. Điều bà Kim phiền lòng là nhiều lần nhắc Viết bỏ cờ bạc nhưng không được. "Tôi cũng biết nó không ham mê quá đà. Con người ta đâu phải ai cũng 10 phân vẹn 10”, bà nói.

Hai tháng trước, bà thấy Viết phàn nàn về việc đền bù nhà đất, bảo "đang rất đau đầu". Hơn 180 m2 trong tổng số gần 220m2 diện tích đất của nhà Viết bị thu hồi. Số còn lại hơn 30 m2 nhưng chiều rộng chỉ gần 2m, không đủ xây nhà.

Khi khu vực nhà Viết tại phường Kỳ Bá chuẩn bị giải tỏa, Viết gửi người bố bị liệt về quê nhờ người thân thăm nom. Anh ta ở lại cùng người anh trai tên Công bị nhiễm chất độc da cam, thần kinh không bình thường.

Bà kể trong lúc tâm sự, chàng rể cũ bảo rất lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ khi nhà không có. "Nó bảo đã phóng một cái ảnh thờ. Nếu bị dồn đến đường cùng sẽ bắn mấy phát rồi tự tử luôn", bà Kim nói. Nghĩ con do ức chế mà suy nghĩ vậy, bà mắng vài câu can ngăn song cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. "Tôi biết nó nhát như cáy", bà nói.

Theo bà Kim hơn một tháng trước, Viết có khoe đã rửa ảnh chân dung để làm ảnh thờ. Ảnh: Hoàng Thùy

Khoảng 7h ngày 11/9, Viết đến nhà bà với gương mặt phờ phạc. Nếu như mọi lần, vừa đến cổng Viết đã oang oang “công ty của mẹ vẫn tồn tại à” (ý nói quán bán đồ ăn sáng của bà) thì lần này lại buồn bã. Ăn xong bát bún bà đưa, Viết hỏi em vợ cũ và hai con. Bà thấy lạ nên hỏi, Viết bảo muốn tâm sự với mọi người một chút. Ngồi đợi một lúc không thấy ai về, Viết phóng xe rời nhà. Bà không ngờ sau đó Viết đi gây án.

Khoảng 15h, bà được người con nuôi gọi điện báo tin Viết vào trụ sở UBND thành phố bắn 5 người. "Tôi sững người, không hiểu tại sao nó dám làm thế", bà nói. Đến 20h, gia đình hay tin Viết tự sát ở quê. Lúc đó, Linh (con gái của Viết) không tin đó là sự thật. Cô gái vội về quê ngay trong đêm. Bà Kim cũng báo tin cho con gái đang ở Nga.

Trước đó, chiều 11/9, Viết xông vào phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình nằm trong trụ sở UBND thành phố bắn 5 cán bộ giải phóng mặt bằng làm một người tử vong, 3 bị thương. Viết bỏ trốn về quê, và tối cùng ngày đã tự sát trong một ngôi chùa. Tối 12/9, Công an tỉnh Thái Bình đã đình chỉ điều tra vụ án giết, do xác định nghi can duy nhất là Viết là tử vong.

Theo nhà chức trách, gia đình Viết có 70 m2 được bồi thường 50% giá đất ở; hơn 110 m2 bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp. Tiền bồi thường hỗ trợ về đất hơn 300 triệu đồng; bồi thường hỗ trợ tài sản hơn 190 triệu đồng... Viết đã nhận 504 triệu đồng. Trong 18 người nhận tiền đền bù của dự án khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), gia đình Viết có diện tích bị thu hồi nhiều nhất.

Đại diện UBND thành phố Thái Bình cho hay sau khi nhận tiền đền bù, Viết thay đổi ý định nói muốn chuyển sang nhận đất đền bù, song chưa có văn bản yêu cầu chính thức. Còn anh trai của Viết (sống tại nhà bên cạnh) cho hay Viết đã 5 lần gửi đơn nhưng chưa nhận được trả lời.

Hoàng Thùy - Bá Đô