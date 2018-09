Kẻ mang 6 tiền án bị bắt vì đánh công an

Bị tước dao, Anh tiếp tục dùng tay đấm vào mặt cán bộ công an khi bị yêu cầu về trụ sở để làm việc.

Ngày 17/9, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh) về tội Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh có thuê một kiot của bà Đồng Thị Hòa ở đường Nguyễn Trường Tộ (Vinh) để buôn bán. Chiều 7/9 do mâu thuẫn trong việc thuê, Thế Anh đã to tiếng, đấm bà Hòa.

Sau xô xát, Anh tới một quán bia thì hai cán bộ công an phường Lê Lợi tiếp cận yêu cầu về trụ sở để làm rõ vụ việc. Không hợp tác, Anh chửi tục rồi vớ một con dao tại quán đuổi đánh công an. Tuy nhiên những người có mặt tại đây đã kịp thời tước hung khí.

Theo cáo buộc, Anh sau đó lên xe máy phóng đi nhưng một cán bộ công an tiếp tục chặn đầu xe. Thế Anh đã đấm vào mặt công an rồi bỏ chạy song bị khống chế ngay sau đó.

Nghi can Anh từng có 6 tiền án về các tội trộm cắp và đánh bạc, 6 tháng trước vừa mãn hạn tù.