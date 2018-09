Kế hoạch cùng chết của cặp vợ chồng trẻ ở Thanh Hóa

Trong thư tuyệt mệnh, cặp vợ chồng trẻ ở Thanh Hoá lý giải do nợ nần, họ gửi con trai cho họ hàng rồi thống nhất cùng chết.

Sáng 17/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Hùng (35 tuổi), chị Lê Thị Huyền (33 tuổi) tử vong trong tiệm cắt tóc ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là do tự tử. “Các chứng cứ cho thấy, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử", một cán bộ điều tra cho hay.

Hiện trường sự việc.

Theo nhà chức trách, anh Hùng đã dùng dây thép siết cổ làm chị Huyền chết trên giường ngủ, sau đó dùng dây điện treo cổ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được lá thư tuyệt mệnh do vợ chồng anh Hùng, chị Huyền để lại. Trong thư nêu rõ do nợ nần, quẫn bách, không còn khả năng chi trả nên anh Hùng và chị Huyền thống nhất cùng chết. Hai vợ chồng tự nguyện, không bị ai hãm hại. Trong thư, vợ chồng anh Hùng cũng nhắn gửi họ hàng, nhờ nuôi hộ đứa con nhỏ.

Trước đó, chiều 16/4, nhiều người hoảng hốt khi hay tin vợ chồng anh Hùng chết bất thường trong tiệm cắt tóc. Họ có có một con trai học lớp 4. Theo nhân chứng, ngày 15/4, cặp vợ chồng này đã gửi con trai sang nhà bạn. Chiều qua, người bạn chờ không thấy họ đến đón con về nên mang cháu trai sang trả thì phát hiện sự việc.

Ông Võ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, cho biết vợ chồng anh Hùng mới chuyển đến tiệm cắt tóc được khoảng 4 tháng. Anh Hùng quê gốc ở TP Thanh Hóa, người vợ ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Họ thuê nơi này vừa bán hàng vừa cắt tóc gội đầu.

"Ngày hôm qua là ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà, họ đã chuyển đồ đi. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", ông Hiếu thông tin.