Kẻ giết người vô gia cư, cướp tài sản bị bắt sau một tháng gây án

Nghi ngờ trong người anh Thân đang có tiền, Lực dùng gạch đánh tới chết để lục lọi.

Ngày 2/5 Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Nghệ An cho biết hôm nay khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Lực (27 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Đình Lực tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hồ sơ, đêm 22/3 Lực đi bộ tại khu vực phường Cửa Nam, thành phố Vinh thì bắt gặp anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là người vô gia cư ngủ say ở ghế đá công cộng. Lực lục túi áo lấy được 30.000 đồng nhưng nghi ngờ anh Thân đang còn tiền giấu trong người nên đánh thức để gặng hỏi.

Khi anh Thân nói "không còn tiền" thì Lực nhặt nửa viên gạch ở bãi cỏ công viên Cửa Nam đập mạnh nhiều nhát vào đầu. Xác định nạn nhân đã chết, Lực lục túi quần tìm thấy 40.000 đồng lấy cất vào người rồi rời khởi hiện trường đi bộ hàng chục cây số về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Gây án xong, Lực không trốn khỏi địa phương mà tiếp tục đi lang thang để trộm cắp vặt. Trích xuất hình anh camera an ninh của nhà dân gần hiện trường và các dấu vết tại hiện trường, ngày 29/4 cảnh sát bắt Lực khi đang có mặt tại Hà Tĩnh.

Theo cảnh sát, Lực chưa lập gia đình, từng bị xử phạt hành chính về trộm cắp và đi cải tạo ở trường giáo dưỡng.