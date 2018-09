Kẻ giang hồ bị khởi tố vì ném chất bẩn dằn mặt nữ phóng viên

Khi nữ phóng viên từ chối làm theo ý mình, người đàn ông ở Nghệ An trả thù bằng cách ném chất bẩn vào nhà chị.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị hôm nay khởi tố bị can đối với Hoàng Khắc Công (56 tuổi, trú thành phố Vinh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Khắc Công tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, rạng sáng 1/4, chị Đặng Cẩm Tú (35 tuổi, phóng viên báo Thời đại) trú tại một chung cư ở phường Quang Trung (thành phố Vinh), bị kẻ xấu ném chất bẩn vào cửa nhà. Trong lúc cảnh sát đang truy tìm thủ phạm thì đêm 6/4, nhà chị Tú tiếp tục bị ném chất bẩn lần hai với thủ đoạn tương tự.

Thu thập hình ảnh từ camera an ninh, căn cứ lời khai của nạn nhân, ngày 9/4 cảnh sát bắt Hoàng Khắc Công với cáo buộc là người thực hiện hành vi.

Tại cơ quan công an, Công khai được một người của công ty môi giới chuyên thu mua gạch ngói ở huyện Thanh Chương nhờ can thiệp để chị Tú không đăng bài về doanh nghiệp này. Do bị từ chối, ông Công hai lần thực hiện hành vi ném chất bẩn nhằm dằn mặt nữ phóng viên.

Đêm 6/4, Công (mặc áo mưa, thủ chất bẩn ở tay) chuẩn bị ném vào cửa phòng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước khi ra tay, Công tới chung cư nơi chị Tú sống để thăm dò lối đi. Lợi dụng lúc bảo vệ mất tập trung, Công mặc áo mưa giấu bọc chất bẩn vào người rồi đi thang máy, tiếp cận cửa phòng nạn nhân và ném từ cách đó vài mét. Theo cảnh sát, bị can Công từng có hai tiền án liên quan tới ma túy và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Ném chất bẩn * Hình ảnh Công mặc áo mưa cầm bọc chất bẩn ném vào cửa phòng nhà chị Tú đêm 6/4.