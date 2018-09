Kẻ dùng đá cướp tiệm vàng uống bia trước khi gây án

Trước khi cầm đá đập vỡ tủ kính tiệm vàng, Lâm đã uống 4 chai bia. Hắn nghiện nặng và có 2 tiền án cướp giật.

Tối 2/7, Công an quận 11 tiếp tục tạm giữ hình sự Trần Khả Lâm (38 tuổi, ngụ quận 11) - nghi can dùng đá đập vỡ tủ kính tiệm Ngọc Thành ở chợ Thiếc (đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11) - để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Lâm với thân hình gầy nhom, đầu cạo trọc đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. "Do túng thiếu, không có tiền 'đập đá' nên tôi đã nảy sinh đi cướp tiệm vàng", kẻ cướp khai trong trạng thái mắt lờ đờ và liên tục ngáp dài.

Kẻ cướp tiệm vàng tại công an.

Theo điều tra, Lâm gây án một mình. Anh ta chưa có vợ, từng 2 lần đi cai nghiện và có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Cha mẹ đã qua đời, căn nhà ở mặt tiền đường Công Chúa Ngọc Hân bị bán nên sau khi rời trại năm 2013, Lâm sống vất vưởng.

Trưa 2/7, sau khi uống 2 chai bia ở nhà, Lâm đón xe buýt từ quận 11 xuống ngã tư An Sương (quận 12) uống thêm 2 chai bia với bạn và ngà ngà say. Đến 15h, khi về tới chợ Thiếc, gã vào con hẻm và nhặt viên đá xanh với ý định đi tìm tiệm vàng nào trên đường Phó Cơ Điều vắng người để ra tay.

Khi tới tiệm vàng Ngọc Thành ở ki-ốt số 2 của chợ Thiếc, lúc này chỉ có vợ chồng anh Đặng Văn Hiệp (36 tuổi) và người em trai Đặng Kim Hạt đứng bán ở quầy, không có khách giao dịch, Lâm tiến vào mà không nói gì. Anh ta ngang nhiên cầm cục đá đập một nhát khiến tủ trưng bày nữ trang bể một lỗ 30 cm rồi thò tay gom 6 sợi dây chuyền vàng trên khay.

Tủ kính bị Lâm dùng đá xanh đập vỡ.

Lâm bỏ chạy được vài bước chân thì bị người trong tiệm vàng lao ra quật ngã xuống đường. Cùng lúc đó, nhiều người dân xung quanh lao vào hỗ trợ, khống chế Lâm giao cho công an. "Hốt được vàng cầm trên tay, tôi bỏ chạy được nửa thước thì bị bẻ cổ", Lâm nhớ lại lúc bị bắt. Số vàng bị cướp trị giá gần 19 triệu đồng được thu hồi trả lại cho chủ tiệm.

Ngọc Thành là một trong nhiều tiệm vàng liền kề ở chợ Thiếc, cách trụ sở công an phường 6, quận 11 vài chục mét. Vụ cướp táo tợn diễn ra giữa ban ngày và ở chốn đông người khiến nhiều chủ tiệm vàng xung quanh lo lắng. Tuy nhiên, theo công an, kẻ cướp này do bị nghiện nặng, "đói thuốc" nên mời làm liều.

VnExpress